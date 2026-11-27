Rosario tendrá un viernes caluroso y la temperatura llegará a los 32 grados
El SMN anticipa condiciones estables, sin lluvias y con registros térmicos elevados durante el fin de semana y el comienzo de la próxima semana.
27/11/2026 | 06:40Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: El día se mantendrá caluroso y con sol a pleno.
Rosario tendrá este viernes una jornada calurosa, con cielo parcialmente nublado durante la mañana y la tarde, y algo nublado hacia la noche. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima será de 18 grados y la máxima llegará a los 32.
Durante las primeras horas del día, el termómetro marcará 24 grados, mientras que por la tarde se alcanzará la máxima prevista. Para la noche se espera un descenso de la temperatura hasta los 24 grados.
No se esperan precipitaciones durante toda la jornada. La probabilidad de lluvias se mantiene en 0%, con vientos predominantes del norte, entre 13 y 22 kilómetros por hora durante el día y de menor intensidad hacia la noche.
El calor continuará durante el fin de semana y los primeros días de la próxima semana. Para el sábado y el domingo se anticipan máximas de 34 grados, mientras que el lunes y el martes podrían llegar a los 35. Recién el miércoles se espera un descenso, con 31 grados, y el jueves la máxima bajaría a 26.
Lectura rápida
¿Qué clima se espera en Rosario este viernes? Se prevé una jornada calurosa, con cielo parcialmente nublado y temperaturas entre 18 y 32 grados.
¿Quién proporciona el pronóstico del tiempo? El pronóstico es proporcionado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
¿Cuáles son las temperaturas esperadas durante el día? La temperatura mínima será de 18 grados y la máxima alcanzará 32 grados.
¿Habrá lluvias durante la jornada? No se esperan precipitaciones, con una probabilidad de lluvias del 0%.
¿Cómo será el clima durante el fin de semana? Se anticipan temperaturas máximas de 34 grados el sábado y domingo, y 35 grados el lunes y martes.