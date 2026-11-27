FOTO: El día se mantendrá caluroso y con sol a pleno.

Rosario tendrá este viernes una jornada calurosa, con cielo parcialmente nublado durante la mañana y la tarde, y algo nublado hacia la noche. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima será de 18 grados y la máxima llegará a los 32.

Durante las primeras horas del día, el termómetro marcará 24 grados, mientras que por la tarde se alcanzará la máxima prevista. Para la noche se espera un descenso de la temperatura hasta los 24 grados.

No se esperan precipitaciones durante toda la jornada. La probabilidad de lluvias se mantiene en 0%, con vientos predominantes del norte, entre 13 y 22 kilómetros por hora durante el día y de menor intensidad hacia la noche.

El calor continuará durante el fin de semana y los primeros días de la próxima semana. Para el sábado y el domingo se anticipan máximas de 34 grados, mientras que el lunes y el martes podrían llegar a los 35. Recién el miércoles se espera un descenso, con 31 grados, y el jueves la máxima bajaría a 26.