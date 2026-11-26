El abogado Juan Pablo Rustán impulsó una denuncia que derivó en la imputación del legislador conocido como “Cañito” Flores, por irregularidades en el nombramiento de Ariel Alejandro Rodríguez como asesor en la Legislatura de Córdoba. La causa tramita en la Fiscalía a cargo del doctor Matías Bornacini.

Según explicó Rustán en Cadena 3, la presentación se originó a partir de otro proceso judicial en el que, junto al damnificado Lucas Arellano (patrocinado por el abogado Javier Foresi), detectaron durante el debate oral que Rodríguez falseaba información sobre el sueldo que percibía de la Legislatura. Esa situación motivó una nueva denuncia específica.

Rustán sostuvo que la maniobra involucraría tanto al entonces asesor como a quien lo propuso, el legislador Flores. “En el momento en que se falsearon los datos, tanto Rodríguez como quien lo propuso. Eso es lo que se ha denunciado y actualmente está en investigación”, afirmó.

El letrado indicó que se trataría de la primera imputación concreta vinculada a este tipo de nombramientos. Aclaró que todavía no tuvo acceso al detalle de la calificación legal ni a la pena eventual, ya que la medida es reciente.

Contexto y otras causas

La denuncia se enmarca en el escrutinio que se abrió sobre la contratación de asesores legislativos a raíz del caso de José Aníbal Villarreal, otro ex asesor detenido por una investigación por presuntos abusos sexuales y grooming contra adolescentes de Villa de María de Río Seco. Esa causa puso sobre la mesa interrogantes acerca de cómo se contratan los asesores y si se controlan sus antecedentes.

Rustán explicó que, en los debates orales de causas por usurpación, “saltó a la vista” la posible existencia de otros delitos. Junto a Foresi pidieron que la Cámara de la Ciudad de Afunes remitiera antecedentes a la Fiscalía de Instrucción, pedido que inicialmente no prosperó. Tras la condena de Rodríguez, insistieron con la denuncia específica que ahora avanzó con la imputación.

El abogado consideró que detrás de estos hechos podría existir “un entramado mucho más complejo” de tráfico de influencias, abuso de poder y otras irregularidades, e incluso mencionó una declaración testimonial reciente en la que un testigo habría ubicado a Flores en un campo usurpado por su suegro. Aclaró, no obstante, que no le corresponde a él avanzar sobre esas hipótesis y que corresponde a la Justicia investigar.

Entrevista de Informados, al Regreso.