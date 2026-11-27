María Susini salió al cruce de las versiones difundidas en el programa LAM respecto de un presunto conflicto familiar con Facundo Arana y de una supuesta relación sentimental entre su hija mayor, India, y un profesor de equitación de 40 años. En diálogo exclusivo con Infobae, la modelo y conductora negó cada uno de los trascendidos y cuestionó su difusión.

La desmentida sobre su hija y el vínculo con Facundo Arana

Consultada sobre los rumores que circularon en las últimas horas, Susini rechazó de plano que su hija mantenga un noviazgo con un hombre mayor y señaló que el origen de la supuesta disputa entre los padres es inexistente.

Sobre los rumores de romance: "India nunca salió con un hombre de 40 años, ni con su profesor ni nada. Es una chica de 18 años que no se merece este tipo de mentiras", afirmó la conductora.

Sobre la supuesta discusión con Arana: "¿Si nos peleamos con Facu por el novio de India? Ese novio nunca existió. Esa pelea, por ende, tampoco existió", sostuvo.

Sobre las versiones de restricción en Pilar: Ante los trascendidos que indicaban que el actor tendría prohibido el ingreso a un barrio privado de Pilar donde ella viviría con sus hijos, aclaró: "No vivimos en Pilar y jamás hice algo como prohibirle la entrada a Facu".

Asimismo, la modelo remarcó que mantiene una comunicación habitual y cordial con el padre de sus tres hijos: "En todo caso, cuando pasa algo, hablo con Facu, no tenemos por qué pelearnos por algo así". Según explicó, tomó conocimiento de las versiones tras ser consultada por la prensa durante la mañana y decidió responder para aclarar la situación de manera definitiva.

El presente personal y laboral de María Susini

Tras su separación de Facundo Arana —y frente a versiones que mencionaban un supuesto intento de reconciliación por parte del actor—, Susini precisó que se encuentra soltera y enfocada en su entorno familiar y en el regreso a su actividad profesional.

"No tengo ningún interés de conocer a alguien", expresó. En esa línea, detalló su momento actual: "Estoy ocupándome de mi familia, empezando a trabajar de vuelta, cada vez más fuerte. No estoy con ganas de nada, ni de salir a tomar un café con alguien. Con amigas sí, por trabajo también. Conocer a alguien, no".