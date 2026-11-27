Este viernes 27 de noviembre, el **dólar oficial** se encuentra con un precio de compra de **1.575 pesos** y un precio de venta de **1.625 pesos**. Este valor es el más bajo comparado con otras modalidades, y es el tipo de cambio utilizado principalmente para transacciones en el mercado formal.

En contraste, el **dólar blue**, que se opera en el mercado informal, muestra un precio de compra de **1.690 pesos** y una venta de **1.710 pesos**. Esta diferencia es importante, ya que el dólar blue ha sido históricamente más elevado debido a las restricciones cambiarias y a la alta demanda del billete estadounidense.

Por su parte, el **dólar bolsa** se encuentra a un precio de compra de **1.657,2 pesos** y un venta de **1.666,4 pesos**. Este tipo de cambio se obtiene mediante la compra de acciones en pesos que luego se venden en dólares, y suele ser una opción para aquellos que buscan acceder a divisas sin restricciones.

Otro tipo relevante es el **dólar Contado con Liquidación (CCL)**, que cotiza a **1.765,6 pesos** para la compra y **1.767,9 pesos** para la venta. Esta modalidad permite a los inversores transferir dinero al exterior, a través de la compra de instrumentos financieros.

El **dólar mayorista**, que se utiliza principalmente para grandes transacciones y operaciones comerciales, tiene un precio de compra de **1.592,5 pesos** y un venta de **1.601,5 pesos**. Esto es especialmente relevante para grandes empresas que importan o exportan productos.

En el ámbito de las criptomonedas, el **dólar cripto** cotiza a **1.747,94 pesos** para la compra y **1.752,96 pesos** para la venta, reflejando una tendencia que atrae a quienes buscan resguardarse de la inflación.

Finalmente, el **dólar tarjeta**, que se aplica a compras en el exterior y algunas transacciones online, se encuentra en **2.047,5 pesos** para la compra y **2.112,5 pesos** para la venta, incluyendo impuestos adicionales que gravan este tipo de operaciones.

Las diferencias en las cotizaciones del dólar se ven afectadas por múltiples factores, como la oferta y demanda del mercado, decisiones de política económica y cambiaria del Gobierno, y la inflación. Este escenario económico continúa impactando en la vida diaria de los argentinos, quienes deben adaptarse constantemente a las fluctuaciones en el tipo de cambio.