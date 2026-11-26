Con la llegada de las primeras temperaturas elevadas, los ventiladores ganan terreno en las ventas por su precio y facilidad de instalación, mientras que los equipos de aire acondicionado requieren una inversión mayor. Comerciantes e instaladores detallaron en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario los valores de referencia para esta temporada, las opciones disponibles y los costos de mantenimiento.

El movimiento comercial comenzó a concentrarse en los ventiladores, en un contexto en el que las temperaturas todavía no obligan a recurrir al aire acondicionado durante todo el día. Así lo explicó Roxana, del comercio Calatayud, ubicado en San Martín al 2100, quien señaló que, por el momento, la demanda se inclina hacia los equipos de instalación más sencilla.

Entre las opciones más buscadas aparecen los ventiladores de techo retráctiles, cuyos precios arrancan en los $130.000. Se trata de modelos con aspas que se despliegan al encenderse y quedan ocultas al apagarse, con control remoto, distintas velocidades y opciones de iluminación. También hay ventiladores de techo tradicionales, con valores de entre $150.000 y $170.000, mientras que los modelos más económicos de chapa se consiguen desde los $110.000.

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Otra alternativa son los ventiladores de pie. Según detalló la comerciante, hay equipos de 20 pulgadas desde los $70.000, incluidos modelos tres en uno que pueden utilizarse como ventilador de pie, turbo o de pared. La variedad también comprende aparatos con control remoto, motores silenciosos y aspas de metal.

La diferencia de costos y la posibilidad de utilizarlos sin contratar una instalación especializada explican parte de la demanda. «Hoy un ventilador, sea de techo, de pie, turbo o de pared, lo que fuere, es fácil: lo instalás y enchufás», resumió Roxana. En cambio, para colocar un aire acondicionado hay que coordinar con un técnico y afrontar un gasto adicional.

En el caso de los equipos de refrigeración, los precios relevados en el comercio parten de los $670.000 a $680.000 para un aire acondicionado convencional de 3.000 frigorías. Los modelos inverter y otros de mayor prestación elevan el presupuesto.

A ese valor hay que sumarle la instalación. Mauro, técnico en refrigeración consultado, explicó que el costo depende de las características del lugar, la altura y la complejidad del trabajo. Como referencia, estimó que una instalación básica puede ubicarse entre los $320.000 y los $350.000, con materiales y mano de obra. Los materiales, que rondan los $150.000 para un equipo pequeño, pueden ser comprados por el cliente o provistos por el instalador.

También precisó que una recarga de gas para un equipo de 3.000 frigorías puede costar entre $150.000 y $170.000. Sin embargo, aclaró que no se trata de un mantenimiento que deba realizarse todos los veranos: «Si te falta gas en un equipo de refrigeración, sí o sí lo perdió por algún lado, que no debería perderlo». Por eso, antes de volver a cargarlo, corresponde detectar y reparar la fuga.

El técnico atribuyó buena parte de esas pérdidas a errores de instalación, especialmente en las conexiones de los caños de cobre. «Esas pestañas por ahí las hacen mal o las hacen flojas o las dejan torcidas», explicó sobre los puntos en los que puede producirse una fuga.

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Otro de los aspectos sobre los que advirtió fue el de los aires acondicionados portátiles. Aunque no requieren una instalación convencional, Mauro dijo que no los recomienda por sus prestaciones y las dificultades para conseguir repuestos. «No enfría lo mismo» y, ante una rotura, «no conseguís ningún repuesto», señaló.

La comerciante, en cambio, destacó que estos equipos siguen teniendo demanda entre quienes buscan una alternativa transportable y de colocación sencilla. También mencionó los aires acondicionados de ventana, que todavía se utilizan en viviendas que ya cuentan con la abertura correspondiente.

Por ahora, el comportamiento de las ventas parece estar condicionado tanto por los precios como por la intensidad del calor. Desde el comercio señalaron que el movimiento de ventiladores es sostenido y que cuentan con variedad de modelos y stock. La expectativa es que, cuando lleguen las jornadas de temperaturas más altas, crezca también la demanda de equipos de aire acondicionado.

Entrevistas de Lucas Correa.