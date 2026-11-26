El ex ministro de Economía Sergio Massa tuvo este jueves presencia pública en Córdoba, donde participó de un encuentro en la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación (FAMAF) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). El foro, titulado “IA y políticas públicas: Una propuesta soberana para la democracia, el trabajo y el buen vivir”, reunió a investigadores, docentes, empresarios y representantes sindicales para debatir sobre inteligencia artificial, producción y el futuro del trabajo.

Durante la actividad, Massa planteó la necesidad de pensar el desarrollo tecnológico desde una perspectiva nacional, con la ciencia y la innovación al servicio de la producción y el empleo. Además, mantuvo reuniones con integrantes del sistema científico y tecnológico, quienes expusieron su preocupación por el financiamiento, los salarios y las dificultades que atraviesan las instituciones.

En declaraciones a Cadena 3, el ex funcionario se refirió a los temas que se debaten en el Congreso. Sobre el presupuesto, señaló que lo que más le interesa “es que el Congreso y que la oposición hagan cumplir la ley de financiamiento universitario”.

También advirtió sobre la necesidad de no apresurarse en los resultados, señalando: "Al Gobierno lo veo apresurando resultados, prejuzgando resultados. Yo no me apuraría tanto".

En cuanto al presupuesto nacional, destacó como prioritarios el financiamiento para las personas con discapacidad y el de las universidades. “Financiar el sistema universitario es construir la plataforma donde el conocimiento se va a poder socializar, que no es ni más ni menos que que sin importar de qué lugar, de qué hogar venga la gente, pueda acceder a este nuevo mundo del conocimiento que está cambiando a una velocidad infinita”, expresó.

Informe de Jorge Mercado.