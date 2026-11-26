Sergio Massa, a Cadena 3: "Al Gobierno lo veo apresurando resultados"
El dirigente participó del foro "IA y políticas públicas: Una propuesta soberana para la democracia, el trabajo y el buen vivir" en la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación (FAMAF) de la UNC.
26/11/2026 | 18:35Redacción Cadena 3
FOTO: Sergio Massa participó de un foro en FAMAF.
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El ex ministro de Economía Sergio Massa tuvo este jueves presencia pública en Córdoba, donde participó de un encuentro en la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación (FAMAF) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). El foro, titulado “IA y políticas públicas: Una propuesta soberana para la democracia, el trabajo y el buen vivir”, reunió a investigadores, docentes, empresarios y representantes sindicales para debatir sobre inteligencia artificial, producción y el futuro del trabajo.
Durante la actividad, Massa planteó la necesidad de pensar el desarrollo tecnológico desde una perspectiva nacional, con la ciencia y la innovación al servicio de la producción y el empleo. Además, mantuvo reuniones con integrantes del sistema científico y tecnológico, quienes expusieron su preocupación por el financiamiento, los salarios y las dificultades que atraviesan las instituciones.
En declaraciones a Cadena 3, el ex funcionario se refirió a los temas que se debaten en el Congreso. Sobre el presupuesto, señaló que lo que más le interesa “es que el Congreso y que la oposición hagan cumplir la ley de financiamiento universitario”.
También advirtió sobre la necesidad de no apresurarse en los resultados, señalando: "Al Gobierno lo veo apresurando resultados, prejuzgando resultados. Yo no me apuraría tanto".
En cuanto al presupuesto nacional, destacó como prioritarios el financiamiento para las personas con discapacidad y el de las universidades. “Financiar el sistema universitario es construir la plataforma donde el conocimiento se va a poder socializar, que no es ni más ni menos que que sin importar de qué lugar, de qué hogar venga la gente, pueda acceder a este nuevo mundo del conocimiento que está cambiando a una velocidad infinita”, expresó.
Informe de Jorge Mercado.
Lectura rápida
¿Quién participó en el encuentro en Córdoba?
El ex ministro de Economía Sergio Massa participó en un encuentro en Córdoba.
¿Dónde tuvo lugar el foro?
El foro se llevó a cabo en la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación (FAMAF) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).
¿Cuál fue el tema central del foro?
El foro trató sobre inteligencia artificial, producción y el futuro del trabajo.
¿Qué destacó Massa sobre el presupuesto?
Massa destacó la importancia del financiamiento para las personas con discapacidad y las universidades.
¿Qué recomendó Massa respecto a los resultados del Gobierno?
Massa recomendó no apresurarse en los resultados y expresó que el Gobierno está prejuzgando resultados.