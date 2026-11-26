Buenos Aires, 25 de noviembre (NA) -- El Ballet por la Igualdad, que forma parte de las iniciativas de la Fundación Igualdad, está a punto de presentar dos obras y, en este contexto, su directora, Nana Esker, recordó los comienzos de la organización y cómo se presenta actualmente el cuerpo de baile que "difícilmente sería aceptado por el Teatro Colón".

En su propuesta artística, Esker presenta dos obras de danza contemporánea y folklore estilizado: "Fluencias. El viaje del agua" y "Mestura". A través de la danza, la música y el contexto territorial, el Ballet crea universos escénicos donde la identidad es vista como algo dinámico y en constante evolución.

En una entrevista con la Agencia Noticias Argentinas, Esker comentó: "Cuando comenzamos, muchos chicos y chicas trans se comunicaban con nosotros para audicionar en el Teatro Colón o en otras compañías. Hay muy pocos espacios laborales donde puedan desarrollarse, y para las personas trans esos espacios no existen. En el Teatro Colón es casi imposible o está vedado directamente".

Además, Esker explicó: "Para la mente de un director de un teatro tan relevante es complicado imaginar cómo una chica trans o un chico trans podría realizar levantadas en el escenario. No comprenden cómo una chica trans querría interpretar El lago de los cisnes. He tenido charlas con maestros y figuras destacadas del ámbito de la danza que simplemente no lo entienden o les parece ilógico".

La directora también mencionó que "no están las puertas abiertas ni existe ese acceso". Relató que ha tenido reuniones con jóvenes desilusionados que salieron del Teatro Colón porque les cerraron las puertas. "Busco crear un espacio con calidez y respeto, alejado del maltrato que existía en mi época como bailarina", señaló.

En cuanto a la fundación del Ballet por la Igualdad, Esker destacó: "Lo veo como una igualdad de oportunidades de amplio espectro, que no solo incluye la sexualidad. El entorno de la danza debe incluir a la comunidad LGBTQ+, pero las oportunidades deben ser para todos: desde chicos con discapacidad hasta adultos que quieren retomar el baile".

Respecto a los maestros y coreógrafos que trabajan con la compañía, Esker, quien tiene experiencia profesional en danza, colabora con docentes de mente abierta, como Rodrigo Colombia y Jimena Reetti, quienes provienen de reconocidas instituciones como el Ballet Folclórico Nacional.

Sobre la obra Fluencia, Esker explicó que abarca tradiciones y raíces, representando el movimiento constante de la vida que fluye y transforma. Por otro lado, Mestura aborda la unión de culturas y tradiciones que, al mezclarse con la identidad de cada bailarín, dan lugar a una nueva identidad artística. Esta obra rinde homenaje al músico Jaime Torres, en el marco de las presentaciones en el Archivo General de la Nación.

Desde el aspecto económico, Esker sostiene el ballet de manera personal, gestionando el presupuesto limitado. La fundación se encarga de encontrar los espacios para ensayar y mostrar las obras. Trabajar con los coreógrafos ha sido enriquecedor, gracias a su generosidad y apertura mental.

En relación a la reciente renuncia de Julio Bocca como director del Ballet Estable del Teatro Colón, Esker se refirió a los desafíos que enfrentó y la influencia política en el ámbito de la danza. Apreciando el trabajo de Bocca en el Sodre de Uruguay, destacó su esfuerzo por mejorar las condiciones laborales de los bailarines en el Colón, donde las jubilaciones son insuficientes.

Finalmente, Esker compartió que Hernán Cornejo, quien asumirá como director, tiene la capacidad para realizar un gran trabajo, aunque probablemente también enfrentará obstáculos políticos en su gestión.

Mestura se podrá ver el próximo Sábado 28 de noviembre, a partir de las 19.00, en el Salón de Actos de la Universidad Buenos Aires Facultad de Ciencias Económicas (Uriburu 790). La obra se presentará en combinación con "Mestura" el 29 de noviembre, a las 19.00 en la misma sala.