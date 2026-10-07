Tagliafico reflexiona sobre Messi: "Te hace superar todo el tiempo en la cancha y en la vida"

Buenos Aires, 7 de octubre (NA) -- Nicolás Tagliafico, lateral izquierdo de la Selección argentina, destacó la influencia de Lionel Messi en su carrera, afirmando que "te hace superar todo el tiempo dentro y fuera de la cancha".

En una entrevista tras la despedida de Messi con la Albiceleste, Tagliafico reflexionó en zona mixta sobre el significado de haber compartido tanto tiempo junto al ícono del fútbol: "Ocho años es muchísimo y siento que va a ser inolvidable", comentó, resaltando cómo Messi inspira a sus compañeros.

Respecto al retiro de Messi, Tagliafico expresó que "sentimos que tomó su decisión y es buenísimo que lo haya disfrutado. Él lo dijo bien. El día que lo pasó increíble fue después de salir campeones".

El lateral también compartió sus sentimientos sobre la despedida: "hoy es un poquito diferente, pero contento. Al final es un momento raro, no queríamos que se vaya pero tomó la decisión y hay que acompañarlo". A su vez, agregó: "Leo estaba feliz porque se va con una buena imagen, pero un poco triste porque ama el fútbol y no quiere retirarse nunca de la Selección".

Tagliafico también rindió homenaje a la resiliencia de Messi, señalando: "Nunca bajó los brazos y eso es un claro ejemplo para la vida en general de que si seguís intentando, las cosas pasan". Reconoció que Messi enfrentó numerosos obstáculos en su carrera con la Selección, pero que su perseverancia finalmente dio sus frutos.

El defensor se mostró optimista sobre el futuro de la Albiceleste, afirmando: "Ojalá que este recambio y el ambiente positivo que trajo la Selección sirva para los chicos nuevos para dejarla en lo más alto".

Finalmente, Tagliafico habló sobre su propia situación en el equipo: "Por ahora sigo. Siempre que vengo a la Selección saco un plus, pero entiendo que son momentos y en algún momento tendré que despedirme también".