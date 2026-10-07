Thiago contagió el llanto por el adiós de Messi: el tierno abrazo en el centro de la cancha

El Estadio Monumental vivió una noche repleta de nostalgia y gratitud durante la despedida definitiva de Lionel Messi de la Selección Argentina.

Tras la victoria por 3-0 frente a Benín —donde el astro convirtió un gol de penal—, las emociones desbordaron el campo de juego, registrando una de las postales más conmovedoras de la jornada protagonizada por el hijo mayor de la familia, Thiago Messi.

Durante el discurso final del "10" ante las tribunas colmadas, su esposa Antonela Roccuzzo y sus tres hijos —Thiago, Mateo y Ciro— acompañaron cada palabra desde un costado.

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?? La emoción de Thiago Messi tras el retiro de su padre de la Selección Argentina. https://t.co/JYBoZNh00r — TyC Sports (@TyCSports) October 7, 2026

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Sin embargo, una vez concluido el recorrido de agradecimiento a los hinchas, el capitán convocó nuevamente a su familia al centro del césped, momento en el que el mayor de los hermanos se quebró en llanto y corrió a refugiarse en el pecho de su padre.

La imagen de Thiago abrazado a su papá mientras el Monumental ovacionaba al ídolo captó de inmediato la atención de la transmisión oficial y se viralizó en redes sociales.

Con 13 años recién cumplidos, el primogénito de los Messi expuso una madurez y comprensión del momento histórico muy distinta a la de sus apariciones anteriores, cuando solía jugar con la pelota en los festejos de los títulos internacionales.

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Tanto Thiago como Mateo y Ciro habían ingresado de la mano de Lionel al comienzo del encuentro para compartir el momento de los himnos nacionales, emulando la postal vivida en marzo de 2023 durante los festejos por el Mundial de Qatar.

La conmoción de la familia acompañó el mensaje del propio futbolista, quien se despidió del público remarcando que a partir de ahora pasará a ser "un fanático más" de la Albiceleste.

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