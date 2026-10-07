Domínguez: "Messi es un orgullo para Sudamérica" en su despedida con la Selección argentina

Buenos Aires, 7 octubre (NA) -- El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), el paraguayo Alejandro Domínguez, estuvo presente en la despedida de Lionel Messi con la Selección argentina y destacó que el rosarino "es un orgullo para Sudamérica".

Domínguez habló en zona mixta después del encuentro y respondió a la Agencia Noticias Argentinas sobre lo que representa Messi para el fútbol sudamericano: "Para el fútbol mundial es el mejor de todos los tiempos, para Sudamérica es un orgullo y para la Argentina es bueno, qué les puedo decir a ustedes. Es el mejor del mundo".

Asimismo, resaltó que "su actitud nunca se negoció". A pesar de haber atravesado momentos difíciles con la Selección, Messi continuó jugando y logró conquistar las finales que le propuso.

En este sentido, enfatizó que "ganó dos veces la Copa América, la Finalissima y la Copa del Mundo. Es el mejor de todos los tiempos".

Además, confesó su deseo de verlo jugar algún día la Copa Libertadores: "No hay nada que se le equipare. Es única y es algo que él se merece jugar. Si fuese presidente de un club haría todo lo posible para traerlo".

El presidente de la Conmebol también se refirió a la posibilidad de que el astro rosarino cierre su carrera en Newell's, club del cual es hincha: "Por qué no, depende del presidente. Su corazón está ahí".

Por último, aseguró que se emocionó durante la despedida de Messi, que se llevó a cabo en la goleada 3-0 ante Benín: "Soy blando, claro que eché lágrimas. Por lo que vi, por lo que recuerdo, por lo que significa, por haber sido un privilegiado de haberlo visto jugar. Somos una generación privilegiada".