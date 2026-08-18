Un barco es atacado en el estrecho de Ormuz mientras aumentan las tensiones en Oriente Medio

FOTO: Atacan un barco cuando atravesaba el estrecho de Ormuz y otras noticias de Oriente Medio

En la madrugada del martes, un barco fue impactado por un proyectil mientras intentaba salir del estrecho de Ormuz, según información proporcionada por la agencia británica de Operaciones de Comercio Marítimo (UKMTO). Este ataque resalta el continuo riesgo de navegar por esta crucial vía marítima, en medio de la presión ejercida por Irán sobre el tráfico naviero, a pesar de las conversaciones en curso con Omán para gestionar el tránsito en la zona.

El UKMTO indicó que el proyectil no identificado causó daños en la sala de máquinas de la embarcación y resultó en una baja entre la tripulación. Aunque no se han revelado detalles sobre el barco o su carga, la Guardia Costera de Omán está asistiendo a los miembros de la tripulación afectados y las autoridades están investigando el incidente.

Las preocupaciones por posibles derrames de petróleo en el golfo Pérsico han aumentado, aunque hasta el momento no se han reportado daños ambientales tras el ataque más reciente. El estrecho de Ormuz, que antes de la guerra era una ruta clave para el comercio de petróleo, ha sido prácticamente cerrado por Irán desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques en febrero.

En medio de esta crisis, Estados Unidos ha establecido un bloqueo sobre el tráfico marítimo iraní en el estrecho. Las negociaciones entre Irán y Estados Unidos están en un punto muerto, mientras que Irán mantiene conversaciones con Omán sobre un plan para regular el tráfico marítimo. El lunes, Irán anunció que estaba finalizando los detalles de un comunicado conjunto con Omán.

El presidente estadounidense, Donald Trump, expresó su enojo durante una entrevista, amenazando con bombardear a Omán si este país interfiere. Por su parte, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, instó a Trump a buscar una solución diplomática al conflicto con Irán, destacando la importancia de mantener el diálogo en medio de las crecientes tensiones.

Erdogan también manifestó su preocupación por la escalada de acciones israelíes contra los palestinos y reafirmó el compromiso de Turquía de apoyar los esfuerzos hacia la paz en la región. En un contexto más amplio, Turquía, que recientemente firmó un acuerdo de defensa conjunto con Arabia Saudí y Pakistán, subrayó que cualquier ataque contra uno de los tres países será considerado un ataque contra todos.

Este acuerdo fue elogiado por Trump, quien afirmó que demuestra cómo los países de Oriente Medio están uniéndose para defenderse de manera más efectiva. Durante la conversación, Erdogan enfatizó que el pacto refleja una postura firme para garantizar la estabilidad y la seguridad regional.