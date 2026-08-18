Una terapia que 'reescribe' recuerdos de la infancia ayuda a reducir el miedo al fracaso

Investigadores de la Universidad SWPS y el Instituto Nencki de Biología Experimental llevaron a cabo un estudio que reveló que ciertas técnicas de psicoterapia basadas en la imaginería pueden ayudar a disminuir el miedo al fracaso relacionado con experiencias infantiles dolorosas. Los resultados fueron publicados en la revista Frontiers in Psychology.

Las experiencias difíciles durante la infancia, como la crítica, el abandono o las reacciones severas de los cuidadores, pueden influir en el bienestar emocional y la calidad de vida en etapas posteriores. La forma en que los adultos responden cuando un niño comete un error puede ser especialmente relevante para moldear patrones futuros de pensamiento y emoción. En algunos casos, estas experiencias pueden contribuir a un miedo al fracaso, basado en la creencia de que cometer errores disminuye el valor personal ante los demás.

Con el objetivo de determinar si la psicoterapia basada en la imaginería podría reducir los efectos duraderos de estos recuerdos dolorosos en la vida cotidiana, los investigadores realizaron un ensayo clínico controlado y aleatorizado con 180 jóvenes adultos (de entre 18 y 35 años) que experimentaban miedo al fracaso. Durante un período de dos semanas, los participantes participaron en cuatro sesiones de terapia centradas en recuerdos infantiles difíciles relacionados con críticas.

Un grupo utilizó la técnica de Exposición a la Imaginación (IE), donde los participantes debían recordar situaciones que habían desencadenado miedo o ansiedad (grupo de control activo). Otro grupo recibió Reescritura de Imaginación (ImRs), una técnica diseñada para cambiar la forma en que un recuerdo se desarrolla en la imaginación. En este caso, los participantes evocaron una experiencia angustiante y luego imaginaron a un "defensor" (por ejemplo, un terapeuta) que ingresaba a la escena, confrontando a la persona que había realizado la crítica y ofreciendo apoyo al niño.

El tercer grupo utilizó el mismo enfoque terapéutico, pero con un procedimiento de retraso de 10 minutos (ImRs-DSR). Este retraso fue diseñado para interferir con el rastro de memoria asociado a la experiencia crítica, lo que potencialmente podría fortalecer los efectos de la intervención. Los participantes completaron cuestionarios y entrevistas, mientras que los investigadores también monitorearon medidas fisiológicas. Se realizaron evaluaciones de seguimiento tres y seis meses después.

Los enfoques basados en la imaginería produjeron una reducción significativa y duradera en el miedo al fracaso. Además, los participantes informaron niveles más bajos de emociones negativas, como la tristeza y la culpa. Las reacciones fisiológicas a los recuerdos de crítica disminuyeron, lo que indica que evocar experiencias angustiosas ya no provocaba el mismo nivel de estrés intenso. Estas mejoras se mantuvieron evidentes durante los seguimientos a tres y seis meses, sugiriendo que los efectos psicológicos fueron estables en el tiempo.

La coautora del estudio, Julia Baczek, psicóloga del Laboratorio de Neurociencia Afectiva de la Universidad SWPS, afirmó: "El estudio muestra que es posible reducir la intensidad de las emociones negativas y la excitación asociadas a los recuerdos de críticas infantiles. Las técnicas adecuadamente seleccionadas pueden influir en cómo se experimentan estos recuerdos, haciéndolos menos gravosos".

Los investigadores también hallaron que la reescritura de la imaginería funcionó especialmente bien cuando generaba un momento de sorpresa. Este efecto fue vinculado a un error de predicción, que ocurre cuando hay una discrepancia entre lo que alguien espera y lo que realmente sucede. Esa diferencia inesperada puede ayudar a liberar patrones emocionales establecidos y facilitar que la mente reemplace las viejas respuestas dolorosas por nuevas.

Los hallazgos sugieren que las técnicas basadas en la imaginería pueden cambiar la forma en que las personas responden a los desafíos actuales, permitiéndoles "escribir" nuevos finales seguros para experiencias dolorosas del pasado. Los resultados también indican que los recuerdos difíciles (incluidos los relacionados con el fracaso) no necesariamente tienen que ser experimentados de la misma manera emocionalmente para siempre. Julia Baczek enfatizó que las experiencias pasadas pueden procesarse de manera diferente con el tiempo, en lugar de permanecer fijas e inmutables.