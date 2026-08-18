Rusia protesta ante Japón por la visita de Putin a las islas Kuriles en medio de tensiones diplomáticas

MOSCÚ — El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia convocó al embajador japonés el martes para expresar su descontento ante la condena de Tokio respecto al viaje del presidente Vladímir Putin a las islas Kuriles, un archipiélago en el Pacífico que está bajo control ruso, pero también es reclamado por Japón.

La visita de Putin se realizó la semana pasada a Iturup, una de las islas más meridionales del archipiélago, que Japón denomina Territorios del Norte. Este territorio fue arrebatado a Japón por la Unión Soviética en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, y la disputa sobre estas islas ha sido un obstáculo para que ambos países firmen un tratado de paz que cierre formalmente sus hostilidades.

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, calificó la visita de Putin, la primera a estas islas, como "incompatible con la posición japonesa sobre los Territorios del Norte" y "absolutamente inaceptable". Afirmó que este viaje representa un nuevo obstáculo en las ya tensas relaciones entre ambos países, exacerbadas por la situación en Ucrania, y que Moscú debería considerar las consecuencias de sus acciones.

El ministro de Relaciones Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, expresó que Tokio "protesta enérgicamente" por la visita de Putin a Iturup, que Japón llama Etorofu, y subrayó que "los Territorios del Norte, incluida la isla de Etorofu, son territorio inherente de Japón tanto históricamente como desde la perspectiva del derecho internacional".

El viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Mijaíl Galuzin, se reunió el martes con el embajador japonés Akira Muto para presentar una protesta formal por las declaraciones "antirrusas" de Takaichi y Motegi. "La soberanía y la jurisdicción de Rusia sobre las islas Kuriles del sur son absolutamente inquebrantables", le afirmó Galuzin a Muto, según el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El ministerio ruso recordó que "estos territorios pasaron a nuestro país como resultado de la Segunda Guerra Mundial, lo cual quedó consagrado en los acuerdos pertinentes de las potencias aliadas y en la Carta de la ONU". Además, indicó que "cualquier intento de la parte japonesa de poner en duda, directa o indirectamente, esta realidad evidente es absolutamente inaceptable e ilegal".

Galuzin también expresó al embajador que, considerando la adhesión de Japón a las sanciones occidentales contra Rusia y su apoyo a Ucrania, "Moscú se reserva el derecho de adoptar contramedidas apropiadas".

A pesar de décadas de esfuerzos diplomáticos para encontrar una solución, las negociaciones no han logrado avances significativos. Rusia, a lo largo de los años, ha incrementado su presencia militar en las Kuriles, lo que refuerza su postura en la disputa.

En una intervención a bordo de un buque de guerra ruso que participaba en ejercicios en el Pacífico, Putin destacó que Rusia había "desarrollado relaciones constructivas con varios líderes japoneses, incluido el trágicamente fallecido ex primer ministro Shinzo Abe, quien hizo mucho para acercar a Japón y Rusia, para alinear nuestras posiciones".

Sin embargo, Japón ha impuesto sanciones a Rusia desde que este envió tropas a Ucrania en febrero de 2022, lo que ha cambiado la dinámica de su relación. A pesar de esto, Putin afirmó que Rusia sigue dispuesta a "cooperar con todos sus vecinos, incluido Japón y otros estados de la región".