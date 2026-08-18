FOTO: La Plata enfrenta un apagón tras explosión en central eléctrica: más de 18 mil usuarios sin luz

Buenos Aires, 18 de agosto (NA) – Más de 18 mil usuarios siguen sin luz en La Plata tras la explosión e incendio en una central eléctrica. Desde EDELAP, la empresa responsable de la distribución eléctrica, comunicaron que la restitución del suministro se realizará de manera progresiva durante las próximas 72 horas.

El último informe de EDELAP señala que, como parte del Plan Operativo de Emergencia, se están instalando más de 15 grupos electrógenos para facilitar la normalización del servicio en las áreas afectadas por el incendio ocurrido en Tolosa.

Hasta las 22:00 del lunes 17 de agosto, se reportaron aún 18.100 usuarios sin energía eléctrica, de un total de casi 65 mil que quedaron sin servicio tras el incidente, que ya está siendo investigado por las autoridades pertinentes.

La restitución del suministro se llevará a cabo de manera progresiva en diversas localidades, incluyendo La Plata, Ensenada, Lisandro Olmos, Manuel B. Gonnet, Ringuelet, San Carlos y Tolosa. Las intervenciones se están realizando bajo estrictas condiciones de seguridad, tanto para los usuarios como para el personal de trabajo y las instalaciones.

Además, se mantiene un diálogo constante con el gobierno municipal y provincial para coordinar recursos y brindar asistencia a los vecinos afectados por esta situación, en conjunto con las fuerzas vivas de la comunidad.