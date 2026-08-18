PASO 2027: "El Gobierno está priorizando sus intereses electorales y no los problemas de la gente"

El politólogo y director de la consultora Synopsis, Lucas Romero, analizó en Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario la estrategia del Gobierno nacional en torno a las PASO y las elecciones de 2027. El especialista consideró que la Casa Rosada está poniendo demasiado énfasis en la eliminación o suspensión de las primarias y advirtió que esa discusión puede alejar al oficialismo de las preocupaciones cotidianas de la ciudadanía.

Romero explicó que el Gobierno todavía no tendría los votos necesarios para avanzar con la reforma y que los gobernadores aprovechan esa necesidad para negociar. “Los propios gobernadores tienen incentivos para retacear ese apoyo, para negociar cosas”, sostuvo. En ese sentido, consideró que todavía no está claro si el oficialismo logrará construir las mayorías necesarias para modificar el sistema electoral.

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El analista señaló que la suspensión o eliminación de las PASO puede generar efectos tanto favorables como perjudiciales para el Gobierno. Según explicó, una de las ventajas para el oficialismo sería evitar que la oposición utilice las primarias como una herramienta para ordenar sus internas y definir candidaturas con mayor anticipación.

Sin embargo, Romero también marcó un posible efecto negativo para La Libertad Avanza. Explicó que las PASO redujeron históricamente la cantidad de listas que llegan a las elecciones generales y favorecieron la concentración del voto. Según sus datos, el promedio de listas para diputados nacionales pasó de diez por provincia antes de las primarias a cinco con su implementación.

En ese escenario, Romero sostuvo que las PASO podrían incluso beneficiar al oficialismo porque permitirían ordenar el voto no peronista. “La PASO ha sido una instancia desde que se implementó en Argentina esencialmente ordenadora del voto no peronista”, afirmó. Según su análisis, la eliminación de las primarias podría generar una mayor fragmentación de ese espacio y dificultar la estrategia electoral de La Libertad Avanza.

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El especialista también analizó la negociación entre el Gobierno y el PRO y explicó que las primarias pueden funcionar como una herramienta de presión para los partidos que buscan acordar con el oficialismo. En ese sentido, planteó que Mauricio Macri podría tener una posición negociadora más débil si el PRO debe competir en una PASO frente a La Libertad Avanza, porque allí podría quedar expuesta la diferencia de fuerzas entre ambos espacios.

Romero advirtió además sobre el riesgo de que el Gobierno haya adelantado demasiado la discusión electoral. “El Gobierno por necesidad está cometiendo un error, que es poner en el tope de su prioridad la reelección de Milei”, sostuvo. Para el politólogo, la ciudadanía está concentrada en resolver problemas económicos y cotidianos y no tiene hoy a las elecciones como una de sus principales preocupaciones.

Finalmente, consideró que el oficialismo se encuentra atrapado entre la necesidad de brindar certidumbre política y el riesgo de quedar demasiado enfocado en su estrategia electoral. “Está priorizando sus intereses electorales y no la atención a las preocupaciones ciudadanas y a los problemas de la gente”, afirmó. Romero sostuvo que esa situación puede terminar perjudicando al Gobierno si la agenda electoral desplaza las demandas concretas de la sociedad.

Entrevista de Hernán Funes.