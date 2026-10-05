FOTO: Sueños de Radio premia a los finalistas de Periodismo y Bandas de Garaje.

Sueños de Radio entrega este lunes los premios de las categorías Periodismo y Bandas de Garaje: Rock y Pop, en una ceremonia que comenzó a las 14.30 en el Centro Cultural de la Universidad Nacional de Córdoba, en el Paseo Córdoba de la Nueva Andalucía.

La tercera edición del concurso reunió a 13 mil estudiantes y 800 docentes, que lideraron equipos de 400 colegios. Por primera vez, participaron instituciones de las 23 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con representación de todo el país.

Esta es la segunda ceremonia de premiación de la edición y cuenta con la presencia de Lalo Mir y José Palazzo, presidentes de los jurados de Periodismo y Bandas de Garaje, respectivamente. Además, las delegaciones comparten actividades para conocer Córdoba entre este lunes y el martes.

Antes de la entrega, los finalistas visitaron los estudios de la radio. Representantes de los tres colegios seleccionados en Periodismo participaron de "Juntos", donde contaron cómo elaboraron sus trabajos y qué significó la experiencia para sus cursos.

Magalí Milicay, del Colegio Provincial Joaquín V. González de La Rioja, resumió sus sensaciones: "Estoy nerviosa, ansiosa y emocionada, todo junto". La estudiante destacó que el concurso les permitió aprender, fortalecer sus vínculos y acercarse a una actividad a la que varios quieren dedicarse.

"Fue una oportunidad única haberla vivido con mis amigos, con mis compañeros. Aprendimos un montón de cosas nuevas y hay muchos que queremos dedicarnos a esto", expresó. También reconoció el impulso del profesor Emanuel Pérez, quien los acompañó en sus primeros pasos en la radio.

El equipo riojano eligió promover los atractivos de su provincia. Según explicó Magalí, la idea surgió al advertir una caída del turismo: "En nuestro programa buscamos llamar la atención de la gente para que quiera visitar nuestra provincia".

Adrián López, de la Escuela de Educación Secundaria Orientada Particular Incorporada Nº 8083 San Carlos, de San Lorenzo, Santa Fe, también resaltó el compañerismo que generó el proyecto. "Nos relacionamos mucho, aprendimos mucho. Fue muy hermoso participar", señaló.

Su propuesta tomó a la escuela como punto de partida para presentar la historia y los atractivos de San Lorenzo. En ese recorrido incluyeron el convento San Carlos, el Pino Histórico y el Campo de la Gloria, vinculados con el combate de San Lorenzo y la figura de José de San Martín.

"Quisimos transmitir, a través del turismo, nuestra ciudad", explicó el alumno sobre un trabajo que les permitió compartir el patrimonio histórico que forma parte de su vida cotidiana.

Por su parte, Martina Carotti, de la Escuela de Educación Secundaria Orientada Particular Incorporada Nº 8115 San Antonio, de Gobernador Crespo, Santa Fe, contó que aceptaron la invitación de la institución y sus profesores pese al poco tiempo disponible para preparar la propuesta.

"Fue todo un desafío aprender cosas nuevas que no sabíamos. Hoy darnos cuenta de que lo logramos es muy gratificante para nosotros", afirmó. La satisfacción, además, pudo compartirse con todo el curso: "Somos 29 y vinimos los 29".

El trabajo, titulado "Somos lo que somos", tomó como eje una empresa de la localidad para explorar la identidad del pueblo y la importancia de sus vínculos familiares, educativos y productivos.

"Somos el amor de nuestras familias, el presente de nuestras escuelas, el compañerismo de nuestros compañeros y la historia y también el futuro de un pueblo", expresó Martina. Definió a Gobernador Crespo como un lugar pequeño del norte santafesino, pero "inmenso e intenso a la vez".

Los estudiantes que conversaron al aire tienen entre 16 y 17 años y cursan cuarto y quinto año. El concurso está destinado a alumnos de escuelas secundarias de entre 12 y 18 años.

Los docentes también compartieron sus impresiones. Olga Amante, del colegio riojano, destacó que la propuesta permitió conocer las particularidades y costumbres de distintas regiones, además de aprender de los otros grupos.

Julieta Ulizi, profesora de Lengua y Literatura de la escuela San Carlos, valoró la posibilidad de llevar los contenidos del aula a una experiencia concreta. "Orgullo y mucha emoción de mostrar a San Lorenzo y a nuestra escuela, que nos identifica, que la transitamos todos los días, para que Argentina la conozca", expresó.

Desde Gobernador Crespo, Natalia Moreli destacó la alegría de los jóvenes y el recuerdo que dejará el concurso. "No puedo dejar de emocionarme de verlos a ellos tan felices. Creo que esta experiencia, aparte de nutrirnos, nos va a dejar una huella a todos", sostuvo. Las delegaciones también acercaron obsequios regionales, entre ellos aceite de oliva riojano y un queso de la localidad santafesina.

La jornada de premiación incluye a los tres finalistas de Bandas de Garaje: Rock y Pop, que también visitan Cadena 3: el Colegio Modelo Mármol, de José Mármol, Buenos Aires; el Instituto Sagrado Corazón "Hermanos Maristas", de San Francisco, Córdoba; y la Escuela Técnica Nº 20 Antonio Berni, de Villa Mercedes, San Luis.

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