En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Matías Arrieta

Santa Fe

En vivo

Platea Numerada

Nueva Chicago vs. Deportivo Maipú

Mendoza

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio y Celeste

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Ataque a tiros en Pichincha: hubo coordinación y un hombre fue imputado como partícipe

Según la Fiscalía, el ataque ocurrió aproximadamente a las 0.15 en la zona de bulevar Oroño y Brown, el pasado 23 de septiembre. Hubo un herido de bala.    

05/10/2026 | 16:14Redacción Cadena 3

Perspectiva Rosario

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Google.- Oroño y Brown (Rosario).

FOTO: Google.- Oroño y Brown (Rosario).

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

La Justicia dictó 90 días de prisión preventiva para A.P.B., acusado de participar de un ataque armado ocurrido el 23 de septiembre en la zona de Pichincha, donde un hombre resultó herido de bala.

Está imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, en calidad de partícipe necesario.

La audiencia imputativa se realizó el miércoles 30 de septiembre de 2026. La jueza Melania Carrara tuvo por formalizada la acusación presentada por el fiscal Ignacio Hueso y dispuso que el acusado permanezca detenido de manera efectiva durante 90 días.

Según la Fiscalía, el ataque ocurrió aproximadamente a las 0.15 en la zona de bulevar Oroño y Brown. J.B. fue víctima de un ataque armado en el que se efectuaron al menos siete disparos y sufrió una herida en el miembro inferior derecho.

La investigación sostiene que el acusado habría participado de manera coordinada con otras personas y con una división de funciones.

De acuerdo con la acusación, A.P.B. conducía un Renault Logan y cumplía el rol de chofer del grupo. Habría salido alrededor de las 00.50 desde la zona de Juan XXIII y Solís, trasladando a parte de los agresores y desplazándose de manera sincronizada con una motocicleta.

Al llegar al lugar del ataque, según la imputación, posicionó el vehículo mientras los agresores descendieron para efectuar los disparos. El acusado habría permanecido con el motor encendido y a la espera de la ejecución para luego emprender la fuga a alta velocidad.

Durante el escape, permitió que uno de los ocupantes descendiera en la zona de Cafferata y Tucumán.

Además, la Fiscalía indicó que dentro del Renault Logan se encontró un machete de aproximadamente 60 centímetros, ubicado debajo del asiento del conductor, junto con dos teléfonos celulares que pertenecerían a los ejecutores del ataque.

Lectura rápida

¿Qué medida se dictó contra A.P.B.? La Justicia dictó 90 días de prisión preventiva para A.P.B..

¿Quién es el acusado? El acusado es A.P.B., imputado por homicidio agravado.

¿Cuándo se realizó la audiencia? La audiencia imputativa se realizó el miércoles 30 de septiembre de 2026.

¿Dónde ocurrió el ataque armado? El ataque ocurrió en la zona de bulevar Oroño y Brown.

¿Cómo se llevó a cabo el ataque? El ataque fue realizado con siete disparos y coordinado por A.P.B. y otros agresores.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf