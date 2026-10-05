Ataque a tiros en Pichincha: hubo coordinación y un hombre fue imputado como partícipe

La Justicia dictó 90 días de prisión preventiva para A.P.B., acusado de participar de un ataque armado ocurrido el 23 de septiembre en la zona de Pichincha, donde un hombre resultó herido de bala.

Está imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, en calidad de partícipe necesario.

La audiencia imputativa se realizó el miércoles 30 de septiembre de 2026. La jueza Melania Carrara tuvo por formalizada la acusación presentada por el fiscal Ignacio Hueso y dispuso que el acusado permanezca detenido de manera efectiva durante 90 días.

Según la Fiscalía, el ataque ocurrió aproximadamente a las 0.15 en la zona de bulevar Oroño y Brown. J.B. fue víctima de un ataque armado en el que se efectuaron al menos siete disparos y sufrió una herida en el miembro inferior derecho.

La investigación sostiene que el acusado habría participado de manera coordinada con otras personas y con una división de funciones.

De acuerdo con la acusación, A.P.B. conducía un Renault Logan y cumplía el rol de chofer del grupo. Habría salido alrededor de las 00.50 desde la zona de Juan XXIII y Solís, trasladando a parte de los agresores y desplazándose de manera sincronizada con una motocicleta.

Al llegar al lugar del ataque, según la imputación, posicionó el vehículo mientras los agresores descendieron para efectuar los disparos. El acusado habría permanecido con el motor encendido y a la espera de la ejecución para luego emprender la fuga a alta velocidad.

Durante el escape, permitió que uno de los ocupantes descendiera en la zona de Cafferata y Tucumán.

Además, la Fiscalía indicó que dentro del Renault Logan se encontró un machete de aproximadamente 60 centímetros, ubicado debajo del asiento del conductor, junto con dos teléfonos celulares que pertenecerían a los ejecutores del ataque.