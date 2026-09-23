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Atacaron a balazos a un cuidacoches en pleno Pichincha

El tiroteo tuvo lugar en Oroño y Brown, punto central de la gastronomía rosarina. La víctima, de 39 años, fue trasladada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA). Hay dos detenidos, uno es menor de edad.

23/09/2026 | 07:10Redacción Cadena 3 Rosario

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Un patrullero de la Policía de Santa Fe en Rosario.

FOTO: Un patrullero de la Policía de Santa Fe en Rosario.

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Un hombre de 39 años resultó herido de arma de fuego durante la madrugada en la zona de bulevar Oroño y Brown. El hecho ocurrió alrededor de la 1.15, luego de que varios llamados al sistema de emergencias alertaran sobre detonaciones en el lugar.

De acuerdo con la información preliminar, los disparos habrían alcanzado a un hombre que se desempeñaría como cuidacoches en esa zona de la ciudad. La víctima sufrió una herida de arma de fuego en el tobillo derecho.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Tras el episodio, se desplegó un operativo para asistir al herido y establecer las circunstancias en las que se produjo el ataque. Por el momento, no se informaron mayores detalles sobre los autores ni sobre el motivo de la agresión.

El hombre fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), donde recibió atención médica. La investigación quedó a cargo de las autoridades correspondientes, que buscan determinar cómo ocurrió el hecho.

De acuerdo a la información preliminar, los atacantes llegaron al lugar en un auto y una moto, bajaron y abrieron fuego. Los investigadores recogieron 5 vainas servidas calibre 380. Luego, dos personas fueron detenidas: un hombre de 48 años y un menor de 14.

Lectura rápida

¿Quién resultó herido? Un hombre de 39 años que se desempeñaba como cuidacoches.

¿Cuándo ocurrió el hecho? Durante la madrugada, alrededor de la 1.15.

¿Dónde se produjo el ataque? En la zona de bulevar Oroño y Brown.

¿Cómo resultó herido? Sufrió una herida de arma de fuego en el tobillo derecho.

¿Por qué se está investigando el hecho? Para establecer las circunstancias del ataque y determinar los autores y el motivo de la agresión.

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