Boca Juniors se pronuncia tras fallo judicial sobre su reglamento de socios abonados

FOTO: La justicia falló en contra de una medida de Riquelme.

Buenos Aires, 22 de septiembre (NA) - Boca Juniors emitió un comunicado solicitando que se deje sin efecto una medida cautelar que suspendía el nuevo reglamento de abonados, aprobado por la Comisión Directiva el pasado 21 de agosto.

El grupo de socios que se presentó en la justicia en contra del reglamento impuesto por el club alegó que se vulneraban sus derechos. La justicia escuchó el reclamo y frenó, para ese grupo específico de hinchas, la aplicación de las nuevas reglas.

Las principales modificaciones del reglamento promovido por el presidente Juan Román Riquelme y su directiva exigían una asistencia mínima obligatoria del 80% (ya sea asistiendo el titular o cediendo su butaca) y restringían la prestación de dicho abono a terceros, aplicando nuevas normas.

En detalle, la regla de la asistencia mínima determinaba que el titular debía usar su asiento o cederlo en el 80% de los partidos del año, de lo contrario, perdía su derecho a renovarlo.

En cuanto al segundo punto, antes Boca preveía que el abono se le pudiera prestar "a cualquier tercero". Sin embargo, con la nueva modificación, eso se limitó a que solo se pueda hacer con el sistema "Abono Solidario" o confeccionando una lista fija de hasta seis socios autorizados, que solo se podía cambiar una vez al año.

A raíz de esas modificaciones, los socios abonados Sofía Gracia Rapazzo, Jonathan García Pradi, Claudia Kalinec, Luis Wuhl, Horacio Santos Tolini y Juan Carlos De Luca hicieron una presentación judicial alegando que se vulneraban sus derechos con dichas modificaciones.

Luego de eso, el juez Mario Olano Melo falló en contra de Boca y le ordenó abstenerse de dar de baja o reasignar los abonos de los denunciantes; permitirles renovar y pagar sus abonos en un plazo de cinco días manteniendo sus ubicaciones y suspender la aplicación de la cláusula del 80% de asistencia y la restricción de los seis socios para este grupo hasta que haya un fallo definitivo.

La respuesta oficial de Boca fue ratificar la validez del reglamento, aprobado por el acta institucional de septiembre de 2024, y defender las modificaciones implementadas. El club alega que, con las nuevas medidas, se logrará "optimizar el uso de las localidades y evitar butacas vacías". A su vez, aclaran que la medida se implementaría a partir de la próxima renovación de abonos, prevista para comienzos de 2027.