Francisco Comesaña avanza en el Challenger de Buenos Aires tras vencer a Juan Estévez

FOTO: Francisco Comesaña celebra el triunfo en la primera ronda del Challenger de Buenos Aires.

Buenos Aires, 22 de septiembre (NA) – El tenista argentino Francisco Comesaña (126°) logró una victoria en su regreso al Challenger de Buenos Aires, que tiene lugar en el Racket Club de Palermo, al superar a su compatriota Juan Estévez (349°).

Comesaña se impuso tras un intenso partido que se resolvió en tres sets, con un resultado final de 6-1, 4-6 y 6-2. Este torneo ya había sido testigo de su éxito en 2024, cuando se consagró campeón.

Otros tenistas que también avanzaron a la siguiente ronda incluyen a Alex Barrena (240°) y Nicolás Kicker (333°), entre otros.

El marplatense, quien se presentó como el primer sembrado del certamen, demostró su calidad al derrotar a Estévez y asegurar su lugar en la segunda ronda del Challenger 75, el tercer torneo de este tipo que se celebra en Buenos Aires en el año.

El encuentro se llevó a cabo en el estadio central del complejo, comenzando a las 14:00 y con una duración de poco menos de dos horas. En el primer set, Comesaña mostró un dominio claro, rompiendo el saque de su oponente en dos ocasiones para llevarse el set por 6-1. Sin embargo, en el segundo set, enfrentó un break agónico que lo dejó en desventaja.

En el set decisivo, el tenista de 25 años recuperó su confianza al lograr un quiebre temprano y volvió a romper el servicio de Estévez en el quinto juego, cerrando el set con un contundente 6-2 y asegurando su paso a la segunda instancia.

Con esta victoria, Francisco Comesaña se medirá en la próxima ronda contra el uruguayo Joaquín Aguilar Cardozo (384°), quien se impuso al argentino Carlos Zárate (344°) en su debut en el torneo.