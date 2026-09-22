Córdoba tendrá dos días feriados por la visita del papa León XIV: 9 y 10 de noviembre

El jefe de Gabinete de Córdoba, Manuel Calvo, confirmó que la provincia decretará feriados para acompañar las actividades previstas durante la visita del papa León XIV y brindó detalles sobre el operativo que se prepara para su llegada.

Según explicó, el Gobierno nacional estableció el lunes 9 de noviembre como feriado nacional por la llegada del Pontífice. Para las jornadas en las que se desarrollen actividades en cada jurisdicción, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires podrán establecer feriados locales.

En el caso de Córdoba, Calvo confirmó que el Gobierno provincial decretará el feriado para el martes 10 de noviembre, jornada en la que está prevista la visita del Papa a la provincia.

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Cómo será la visita del Papa a Córdoba

Calvo detalló que León XIV llegará al aeropuerto Ambrosio Taravella y desde allí será trasladado hacia el predio de FADEA, donde se realizará la misa.

Una vez finalizada la celebración, está previsto que el Papa utilice el papamóvil durante un tramo del recorrido hacia el Arzobispado de Córdoba. Allí, en la sede ubicada sobre avenida Hipólito Yrigoyen, almorzará y podría salir al balcón para saludar a los fieles que se encuentren en las inmediaciones.

Posteriormente, el Pontífice se trasladará hacia la Catedral de Córdoba, donde mantendrá un encuentro con autoridades religiosas. También se prevé la presencia de público en los alrededores del templo.

Desde allí, León XIV será trasladado nuevamente hacia el aeropuerto Córdoba para emprender su regreso a Buenos Aires.

En qué tramos podrá verse al Papa

El funcionario explicó que el recorrido en papamóvil estará limitado a un tramo entre FADEA y el Arzobispado, cuya extensión todavía debe ser definida por las autoridades del Vaticano.

En cambio, el traslado desde el Arzobispado hasta la Catedral se realizará dentro de la cápsula de seguridad establecida por el Vaticano. El mismo esquema se utilizará posteriormente para llegar al aeropuerto.

De esta manera, quienes no puedan acceder al predio de FADEA podrán concentrarse en distintos puntos del centro cordobés para acompañar el recorrido del Pontífice, de acuerdo con las condiciones de seguridad que se establezcan.

Cómo anotarse para asistir a la misa

Calvo explicó que se habilitarán registros oficiales para acceder a las distintas actividades, como ocurre habitualmente durante las visitas papales.

También se encuentra abierto el registro de voluntarios. Según indicó, se estima que serán necesarios unos 20.000 voluntarios en todo el país para colaborar durante las actividades de la visita, y ya hay más de 14.000 inscriptos.

El Ministerio de Seguridad de la Nación participará de los controles correspondientes a los antecedentes de los voluntarios. Además, se habilitarán registros específicos para cada actividad a través de las páginas oficiales vinculadas a la organización de la visita.

Un operativo de seguridad sin precedentes

Calvo definió el operativo previsto para la llegada de León XIV como "sin precedentes" debido a la magnitud del acontecimiento y a la cantidad de fieles que se espera que lleguen a Córdoba.

El jefe de Gabinete destacó que la provincia se prepara para recibir a peregrinos de distintas partes del país y sostuvo que se buscará facilitar el desplazamiento y la permanencia de quienes concurran a las actividades.

"Vamos a brindar el mayor operativo posible para estar a la altura de las circunstancias", afirmó.

Consultado sobre la posibilidad de que los nuevos aviones F-16 acompañen el vuelo del Papa, Calvo señaló que no contaba con esa información y aclaró que el traslado de León XIV entre Buenos Aires y Córdoba está previsto en un vuelo de Aerolíneas Argentinas.

El gobernador participará del acto en Buenos Aires

Calvo también confirmó que el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, participará del encuentro previsto en el Palacio Libertad, al que fueron invitados gobernadores, legisladores nacionales y autoridades de distintas jurisdicciones.

La actividad forma parte de la organización nacional de la visita del Pontífice, que tendrá actividades en distintos puntos del país.

Entrevista de Informados, al Regreso.