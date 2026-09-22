FOTO: Revelan la agenda del TechCrunch Founder Summit: Claves sobre financiamiento y contratación en Boston

El 4 de noviembre, el TechCrunch Founder Summit se llevará a cabo en el SoWa Power Station de Boston, ofreciendo un curso intensivo de un día sobre la construcción de startups. Este evento busca facilitar el aprendizaje de los fundadores, evitando que enfrenten las lecciones más difíciles sin guía.

La agenda del evento incluye acceso directo a inversores y fundadores que han enfrentado los mismos desafíos que los asistentes. Se abordarán temas como financiamiento, contratación y estrategias de inteligencia artificial, entre otros.

Los interesados pueden consultar la agenda completa de sesiones y oradores en la página del evento.

Revelación de la agenda oficial del TechCrunch Founder Summit

La agenda incluye sesiones como:

Las Nuevas Reglas para Recaudar Capital

Brian Devaney, socio de Underscore, explicará qué buscan los inversores hoy en día y cómo los fundadores pueden destacar en un mercado competitivo.

El Trabajo de CEO Nunca se Vuelve Más Fácil

Brian Halligan, cofundador de HubSpot y socio de Sequoia, compartirá lecciones sobre cómo los fundadores pueden evolucionar como líderes en sus empresas.

Construido para la IA Desde el Primer Día

Lior Div, cofundador y CEO de 7AI, discutirá lo que cambia cuando la IA se convierte en la base de una startup.

No Todos los Dólares Son Iguales

Vineet Edupuganti, cofundador de Cogent Security, compartirá experiencias sobre cómo elegir a los inversores adecuados puede impactar el futuro de una empresa.

Cómo Identificar a la Empresa ‘Reina de la Colina’

Tina Tosukhowong de TDK Ventures presentará su marco de trabajo para evaluar empresas en función de su economía y escalabilidad.

El evento busca no solo ofrecer contenido valioso, sino también la oportunidad de establecer contactos con otros fundadores y expertos de la industria.

El TechCrunch Founder Summit promete ser una experiencia enriquecedora para todos los participantes, ayudando a transformar los desafíos en oportunidades. Para más información y para asegurar un lugar, se puede acceder a la página de registro.