Crean un concreto más fuerte que captura CO2 del aire y mejora su sostenibilidad

Investigadores de Mepco Schlenk Engineering College en India presentaron un innovador tipo de concreto que no solo es más fuerte que el concreto convencional, sino que también tiene la capacidad de capturar dióxido de carbono del ambiente. Este hallazgo, publicado en la revista Carbon Research, sugiere que la adición de materiales naturales cuidadosamente seleccionados podría ofrecer al concreto un segundo propósito, además de su uso en construcción, al ayudar a eliminar CO 2 del aire.

El equipo, liderado por Srinivasan Revathi, se enfocó en dos aditivos naturales: la zeolita, un mineral altamente poroso, y el biochar de bambú, un material rico en carbono. Ambos poseen grandes volúmenes de poros y altas áreas de superficie específica, características que los hacen idóneos para atrapar moléculas de gas.

Evaluación de la mezcla de concreto

Los investigadores probaron diversas versiones de concreto de grado M35, comúnmente utilizado en infraestructuras de tráfico moderado. Sustituyeron el agregado fino por zeolita en proporciones del 25% y 50%, y reemplazaron parte del cemento por biochar de bambú en concentraciones de 0.5%, 1% y 1.5%.

Cada formulación fue evaluada por propiedades cruciales, incluyendo resistencia a la compresión, resistencia a la tracción, absorción de agua y resistencia al impacto. El objetivo era encontrar una mezcla que pudiera absorber más CO 2 sin debilitar el concreto, idealmente, haciéndolo más fuerte al mismo tiempo.

Una combinación destacó entre las demás: la mezcla que contenía un 50% de zeolita y un 1% de biochar de bambú, denominada ZB5, mostró el mejor rendimiento general.

La resistencia a la compresión alcanzó 38.49 MPa, un 7.48% más que el concreto convencional, mientras que la resistencia a la tracción alcanzó 4.39 MPa, lo que representa una mejora del 15% respecto a la mezcla estándar.

Los investigadores atribuyeron esta mayor resistencia a la interacción entre la estructura de alúmina-silicato de la zeolita y la dureza del biochar de bambú. La combinación de estos materiales parece producir una matriz cementosa más densa y duradera.

Concreto que captura CO 2

La resistencia fue solo una parte del resultado. La mezcla ZB5 también demostró la capacidad de absorber dióxido de carbono.

Cuando se colocó el concreto dentro de una cámara de carbonatación, capturó 1.2 gramos de CO 2 por día. En un período de siete días, el gas penetró 15 mm en el material.

Los investigadores relacionaron esta absorción de carbono con la estructura microporosa de la zeolita y el alto contenido de carbono del biochar de bambú. Al combinar estas propiedades, el concreto puede servir tanto como material estructural como medio para capturar CO 2 atmosférico.

Perspectivas de construcción carbono-neutral

Los hallazgos sugieren un posible nuevo enfoque para desarrollar materiales de construcción carbono-neutros. El concreto elaborado con la formulación ZB5 podría ser especialmente útil en lugares donde las concentraciones de CO 2 son relativamente altas.

Las aplicaciones potenciales incluyen pavimentos de concreto, muros de parapeto en carreteras y tuberías de alcantarillado. Estas estructuras podrían continuar cumpliendo sus funciones de ingeniería tradicionales mientras capturan parte del dióxido de carbono de su entorno.

Sin embargo, los investigadores advierten que el trabajo aún es un concepto de prueba y que se necesitarán más pruebas antes de que el material pueda ser adoptado ampliamente.

Próximos pasos para el concreto captador de carbono

Estudios futuros examinarán cómo se comporta el concreto a lo largo del tiempo, incluyendo si mantiene su durabilidad y capacidad de absorción de CO 2 . También se planea probar otras formas de biochar, evaluar la mezcla en diferentes grados de concreto y mortero, y estudiar si el biochar pre-humedecido puede mejorar aún más su rendimiento.

Estos experimentos ayudarán a determinar si la tecnología puede escalarse para un uso comercial e industrial más amplio. Si tiene éxito, este enfoque podría proporcionar a la industria de la construcción una forma de producir infraestructuras más fuertes mientras se reduce parte del impacto ambiental asociado con el entorno construido.