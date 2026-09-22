Una madre ballena jorobada podría haber llorado a su cría muerta durante días

Un raro avistamiento de una madre ballena jorobada junto a su cría muerta ha proporcionado a los investigadores una visión más cercana de cómo estos animales podrían responder a la pérdida. La observación fue documentada por investigadores de Griffith University y Sea World Foundation, quienes plantearon la posibilidad de que las madres ballenas jorobadas experimenten duelo ante la muerte de un ternero.

En 2025, se observó a una ballena jorobada hembra en la costa sur de Gold Coast, Australia, acompañada por otra ballena tras haber dado a luz a un ternero fallecido. La madre permaneció cerca del cadáver durante varias horas y posiblemente días.

Comportamiento Raro Relacionado con la Muerte en Ballenas Jorobadas

El Dr. Olaf Meynecke, del Programa de Investigación de Ballenas y Clima de Griffith University, indicó que el comportamiento atento hacia individuos muertos se ha registrado principalmente en ballenas dentadas y delfines (conocidos como odontocetos). Las observaciones similares son mucho menos comunes en la investigación publicada que involucra ballenas de filtro como las jorobadas.

"A diferencia de los informes sobre ballenas dentadas donde se ha observado a las madres levantando a sus crías muertas a la superficie, esta madre ballena jorobada mostró un comportamiento prolongado de atención post-mortem hacia su cría fallecida bajo la superficie", afirmó el Dr. Meynecke.

"Ella permaneció cerca de la cría, manteniendo contacto visual y posicionándose junto a su ternero durante varias horas y quizás incluso días. Estas conductas observadas fueron consistentes con acciones de cuidado o crianza y respuestas atentas post-mortem documentadas en mamíferos socialmente complejos, lo que indicó un fuerte apego maternal hacia el ternero".

Los cetáceos son uno de los animales marinos más reconocidos y observados, atrayendo regularmente una significativa atención pública.

Un Encuentro Inesperado en el Mar

El Capitán de la embarcación de rescate de Sea World Foundation, Andrew Mulville, fue testigo de la inusual interacción en primera persona. "Cuando realmente comprendí lo que estaba sucediendo, quedé totalmente sorprendido", relató. "A primera vista, pensé que eran solo dos ballenas descansando en la superficie, pero su comportamiento era inusual".

La observación se suma a los pocos casos documentados que involucran terneros fallecidos en ballenas de filtro. Según el Dr. Meynecke, estos encuentros raros y profundamente tristes podrían ayudar a los científicos a comprender mejor cómo las grandes ballenas procesan la muerte y qué puede revelar su comportamiento sobre la cognición y la emoción.

Lo que el Comportamiento de las Ballenas Puede Revelar sobre el Duelo

Dado que tales eventos rara vez son presenciados, los investigadores subrayaron la importancia de una documentación cuidadosa para determinar si estos comportamientos reflejan apego maternal, respuestas similares al duelo u otras formas de comportamiento social y emocional. "Este estudio de caso destaca la necesidad de continuar la documentación sistemática de eventos raros de mortalidad neonatal para comprender mejor la importancia cognitiva, emocional y evolutiva del comportamiento post-mortem en grandes ballenas", comentó.

"Entender cómo los animales no humanos responden a la muerte proporciona información sobre sus vidas emocionales, vínculos sociales y capacidades cognitivas". El estudio, titulado 'Primera documentación de la asistencia post-mortem de una ballena jorobada (Megaptera novaeangliae) a un ternero nacido muerto', fue publicado en Discover Animals.