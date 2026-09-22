El café podría afectar tu sueño sin mantenerte despierto, según nueva investigación

FOTO: El café y su impacto en el sueño

Durante años, se ha debatido si el consumo de café por la tarde interfiere con el sueño. Algunas personas pueden tomar cafeína y dormir sin problemas, mientras que otras pueden permanecer despiertas durante horas. Sin embargo, investigaciones recientes sugieren que el verdadero problema radica en cómo la cafeína afecta al cerebro una vez que el sueño ha comenzado.

Para analizar estos efectos, los científicos utilizaron la electroencefalografía (EEG), una técnica que registra la actividad eléctrica del cerebro. Las mediciones de EEG no solo revelan la duración del sueño, sino que también proporcionan información sobre la calidad biológica y la profundidad del mismo.

"El EEG nos permite ver no solo si una persona está durmiendo, sino también cómo lo está haciendo. La evaluación clásica del sueño mide la duración y las etapas del sueño, mientras que el análisis cuantitativo del EEG revela cambios más sutiles, como la reducción de la actividad de ondas lentas, un marcador importante de la profundidad del sueño y su carácter reparador", explicó Prof. Donata Kurpas del Departamento de Enfermería de la Universidad Médica de Wroclaw.

Las ondas lentas son una característica fundamental del sueño profundo, que está asociado con la recuperación física, la reposición de reservas de energía y el mantenimiento de la función cerebral saludable.

La cafeína puede hacer que el sueño sea menos reparador

La cafeína no siempre afecta el sueño de manera obvia. Una persona puede quedarse dormida a la hora habitual y dormir lo que parece ser una noche completa, pero la calidad de ese descanso podría estar alterada.

"La cafeína puede acortar el sueño o dificultar el inicio del mismo; sin embargo, incluso cuando la duración del sueño parece normal, puede reducir la actividad de ondas lentas y desplazar el patrón de EEG hacia un cerebro más 'despierto'", comentó Prof. Kurpas.

En términos prácticos, una persona podría pasar ocho horas en la cama sin obtener el mismo nivel de recuperación neurológica que normalmente esperaría. Dado que la interrupción puede no causar despertares evidentes, puede pasar desapercibida.

"La sensación subjetiva de haber dormido bien no siempre corresponde a lo que observamos en las grabaciones neurofisiológicas. Una persona puede quedarse dormida sin mayores dificultades y no recordar despertares, mientras que el cerebro puede mostrar menos características de sueño profundo", agregó la experta.

Por qué la cafeína afecta a las personas de manera diferente

Otro hallazgo importante de la investigación sobre la cafeína es que las respuestas varían considerablemente de una persona a otra. La genética, el metabolismo, la edad, el estrés y la fatiga crónica pueden influir en la forma en que la cafeína afecta el sueño.

Para algunas personas, incluso el café consumido temprano en el día puede tener un impacto por la noche.

"No se trata solo del café consumido justo antes de dormir. Para algunas personas, la cantidad total de cafeína consumida durante el día y si el cuerpo tiene suficiente tiempo para metabolizarla antes de que anochezca también puede ser importante", enfatizó Prof. Kurpas.

Esta posibilidad puede ser especialmente relevante para quienes dependen de la cafeína para mejorar la concentración, la resistencia o el rendimiento, incluidos los atletas y aquellos que realizan trabajos mentalmente exigentes.

La cafeína puede crear un ciclo de fatiga

La cafeína puede aumentar temporalmente la alerta y hacer que la fatiga se sienta menos notoria. Sin embargo, los expertos advierten que este impulso puede venir a expensas de la capacidad del cuerpo para recuperarse completamente durante el sueño.

En este sentido, la cafeína puede parecer un "préstamo de energía" del cuerpo. Si la recuperación nocturna se vuelve menos efectiva, la persona puede sentirse más cansada al día siguiente y recurrir a más cafeína para ayudar.

"Si la cafeína ayuda a una persona a funcionar durante el día mientras simultáneamente empeora la calidad de la recuperación nocturna, puede desarrollarse un círculo vicioso: mayor fatiga, mayor necesidad de estimulación y peor sueño", concluyó Prof. Kurpas.

Estos hallazgos son una de las razones por las que los investigadores del sueño prestan menos atención a la duración del sueño por sí sola. Cada vez más, el enfoque se está desplazando hacia lo que el cerebro realmente hace durante la noche y si ese sueño es biológicamente reparador.

"La cafeína no es ni 'buena' ni 'mala'. Es una sustancia biológicamente activa cuyos efectos dependen de la dosis, la hora del día, la edad, el estilo de vida, la calidad del sueño, la carga de estrés y la sensibilidad individual", concluyó la experta.