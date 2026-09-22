Interrumpir el uso de Ozempic incrementa el riesgo de infarto y accidente cerebrovascular

Los medicamentos GLP-1, como el semaglutide (Ozempic y Wegovy) y el tirzepatide (Mounjaro y Zepbound), se han vuelto populares en el tratamiento de la diabetes y la pérdida de peso. Aproximadamente uno de cada ocho adultos en EE. UU. utiliza estas medicaciones, que además ofrecen beneficios cardiovasculares. Sin embargo, una nueva investigación sugiere que estos beneficios pueden desvanecerse rápidamente al interrumpir el tratamiento.

Investigadores de la Washington University School of Medicine en St. Louis realizaron un seguimiento a más de 333,000 veteranos estadounidenses con diabetes tipo 2 durante tres años. Encontraron que interrumpir o detener el tratamiento con GLP-1 por tan solo seis meses se asociaba con un aumento significativo en el riesgo de eventos cardiovasculares mayores en comparación con quienes continuaron con la medicación.

Cuanto más tiempo permanecían los pacientes sin tratamiento, mayor era el aumento en el riesgo. Después de dos años sin terapia GLP-1, el riesgo de infarto, accidente cerebrovascular y muerte aumentó hasta un 22% en comparación con aquellos que continuaron el tratamiento, eliminando prácticamente la protección cardiovascular adquirida mientras tomaban los medicamentos.

Los hallazgos, publicados en la revista BMJ Medicine, sugieren que dejar los medicamentos GLP-1 puede tener consecuencias que van más allá de la recuperación de peso. También destacan la importancia de mantener un tratamiento continuo para preservar la protección cardíaca.

"Hay un gran entusiasmo por comenzar a usar los medicamentos GLP-1, pero no se presta suficiente atención a lo que sucede cuando las personas dejan de tomarlos", afirmó el autor principal Ziyad Al-Aly, MD, epidemiólogo clínico de WashU Medicine y jefe del Servicio de Investigación y Desarrollo del VA Saint Louis Health Care System. "Muchos dejan de tomar la medicación después de unos meses debido a costos, efectos secundarios o escasez. Cuando se detienen, no solo recuperan peso; también experimentan un resurgimiento en la inflamación, presión arterial y colesterol. La recuperación de peso es visible; la reversión metabólica no lo es".

Los medicamentos GLP-1 incluyen los fármacos semaglutide Ozempic y Wegovy, así como los tirzepatide Mounjaro y Zepbound. Después de observar que aproximadamente la mitad de los usuarios dejan de tomar los medicamentos GLP-1 poco después de comenzar el tratamiento, Al-Aly se propuso examinar qué sucede con la salud cardiovascular tras la suspensión de la terapia.

El estudio se centró en eventos cardiovasculares adversos mayores, incluidos infartos, accidentes cerebrovasculares y muertes. Los investigadores analizaron datos de 333,687 veteranos con diabetes tipo 2. De ellos, 132,551 habían sido prescritos con medicamentos GLP-1, mientras que 201,136 habían recibido sulfonilureas, otra clase de medicamentos para la diabetes.

Los sulfonilureas incluyen glipizide (Glucotrol), glimepiride (Amaryl) y glyburide (Diabeta y otros). Los participantes fueron seguidos durante hasta tres años.

Los investigadores reevaluaron el estado del tratamiento con GLP-1 cada seis meses. Durante el estudio, el 26% de los usuarios de GLP-1 dejaron de tomar la medicación por completo. Otro 23% aproximadamente experimentó un intervalo de tratamiento de al menos seis meses antes de reiniciar la terapia.

El mayor beneficio cardiovascular se observó entre quienes permanecieron en tratamiento con GLP-1 durante todo el período de tres años del estudio. En comparación con los participantes que tomaron sulfonilureas, aquellos que continuaron con la terapia GLP-1 presentaron un 18% menos de riesgo de eventos cardiovasculares mayores, lo que se tradujo en aproximadamente cuatro eventos cardiovasculares mayores menos por cada 100 personas en tres años.

Los participantes que mantuvieron el tratamiento GLP-1 durante dos años o dos años y medio antes de detenerse también vieron reducciones significativas en el riesgo, del 7% y 15%, respectivamente. En contraste, las personas que interrumpieron la terapia GLP-1 antes de alcanzar los 18 meses no mostraron una reducción significativa en el riesgo cardiovascular en comparación con quienes tomaron sulfonilureas al final del estudio.

Interrumpir el tratamiento y luego reiniciarlo también pareció reducir el beneficio cardiovascular. Las personas que permanecieron en medicamentos GLP-1 continuamente durante tres años tuvieron una reducción del 18% en el riesgo, mientras que aquellos que detuvieron temporalmente y luego reanudaron el tratamiento vieron una reducción promedio del 12%. Incluso una interrupción de seis meses antes de reiniciar la terapia fue suficiente para debilitar el beneficio. En comparación con el uso continuo, esos intervalos de tratamiento se asociaron con un aumento del 4% al 8% en el riesgo cardiovascular.

Los períodos más largos sin los medicamentos se vincularon a pérdidas aún mayores de protección. Las personas que dejaron de tomar el tratamiento GLP-1 durante un año sin reiniciar tuvieron un 14% más de riesgo de eventos cardiovasculares en comparación con los usuarios continuos. Después de dos años sin tratamiento, ese aumento alcanzó el 22%.

Este patrón sugiere que los beneficios cardiovasculares acumulados durante el tratamiento con GLP-1 pueden perderse relativamente rápido una vez que se interrumpe la medicación.

Los hallazgos refuerzan la importancia del tratamiento continuo si los pacientes y clínicos desean preservar los efectos cardiovasculares de la terapia GLP-1. También sugieren que reducir las interrupciones del tratamiento podría ayudar a maximizar los efectos protectores de los medicamentos sobre el corazón.

"Los clínicos deben considerar la adherencia al tratamiento GLP-1 como un resultado importante en sí mismo, y no como un pensamiento posterior", enfatizó Al-Aly. "Los sistemas de salud necesitan planes para ayudar a las personas a continuar su medicación indefinidamente, reconociendo que los GLP-1 tratan condiciones crónicas. Eso incluye la gestión proactiva de efectos secundarios, conversaciones sinceras sobre la naturaleza a largo plazo del tratamiento, infraestructura para identificar y apoyar a los pacientes en riesgo de dejar el tratamiento y abordar las barreras de costos que hacen que la terapia GLP-1 sea insostenible para muchos".

Al-Aly destacó que esto es especialmente importante porque la protección cardiovascular del tratamiento GLP-1 parece acumularse gradualmente, pero desaparecer mucho más rápido. Para los participantes del estudio, pasar solo un año sin la medicación fue suficiente para perder beneficios que habían tomado años de tratamiento continuo para acumular. Reiniciar el medicamento restauró parte de esa protección, pero no toda.

La investigación fue financiada por el Departamento de Asuntos de Veteranos de EE. UU.. Los financiadores no tuvieron papel en la consideración del diseño del estudio, ni en la recolección, análisis, interpretación de datos, redacción del informe o decisión de enviar el artículo para su publicación. El contenido no representa las opiniones del Departamento de Asuntos de Veteranos de EE. UU. o del Gobierno de EE. UU.