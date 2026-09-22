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Accidente en Villa Lugano: vuelco de auto tras chocar con vehículos estacionados

El siniestro ocurrió en Larrazábal al 3100 y, tras la atención del SAME, se pudo confirmar que la conductora está fuera de peligro.

22/09/2026 | 07:05Redacción Cadena 3

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Accidente en Villa Lugano: vuelco de auto tras chocar con vehículos estacionados

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Buenos Aires, 22 de septiembre (NA) -- Un vehículo que circulaba en la mañana de este martes por el barrio porteño de Villa Lugano protagonizó un vuelco luego de que la conductora se distrajera al volante y chocara contra autos estacionados.

Se trata de un Honda Fit que quedó dado vuelta en la calle Larrazábal al 3100, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

Tras la atención del SAME se pudo confirmar que la conductora está fuera de peligro, mientras se espera que se le realice el test de alcoholemia.

Noticia en desarrollo...

Agencia NA

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Villa Lugano?
Un vehículo volcó tras chocar contra autos estacionados.

¿Quién estuvo involucrado?
La conductora de un Honda Fit.

¿Cuándo sucedió el accidente?
El martes 22 de septiembre por la mañana.

¿Dónde tuvo lugar el incidente?
En la calle Larrazábal al 3100, Villa Lugano.

¿Cuál es el estado de la conductora?
Se encuentra fuera de peligro tras recibir atención médica.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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