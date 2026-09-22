Martes frío en Rosario, con mínima de 3° y máxima de 15°
La ciudad comenzó la primavera con temperaturas bajas y viento del sur. El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada con cielo parcialmente nublado.
22/09/2026 | 06:58Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: El martes comenzó con temperaturas heladas en Rosario.
Rosario tendrá este martes una jornada fría, con una temperatura mínima de 3° y una máxima prevista de 15°, de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. El descenso térmico se hará sentir especialmente durante las primeras horas de la mañana, por lo que se espera un comienzo de jornada con bajas temperaturas.
La humedad se ubicará en torno al 80%, un factor que contribuirá a una sensación térmica fría durante buena parte de la mañana. Con el correr de las horas, la temperatura irá en aumento hasta alcanzar los 15° previstos para la tarde.
El viento soplará desde el sector sur, acompañando las condiciones frías y manteniendo un ambiente fresco durante todo el día. La combinación de bajas temperaturas, humedad y viento hará que sea necesario salir abrigado, especialmente durante las primeras horas.
De esta manera, el martes se presentará en Rosario con características plenamente invernales: una mañana fría, humedad elevada y viento del sur, con una recuperación moderada de la temperatura durante la tarde. La máxima de 15° marcará un cierre de jornada fresco en la ciudad.
Lectura rápida
¿Qué clima se espera en Rosario este martes? Se espera una jornada fría con temperaturas mínimas de 3° y máximas de 15°.
¿Quién proporciona el pronóstico del clima? El pronóstico es proporcionado por el Servicio Meteorológico Nacional.
¿Cuándo se sentirán más las bajas temperaturas? Las bajas temperaturas se sentirán especialmente durante las primeras horas de la mañana.
¿Dónde se espera un ambiente fresco? Se espera un ambiente fresco en Rosario durante todo el día, debido al viento del sur.
¿Por qué es importante abrigarse? Es importante abrigarse debido a la combinación de bajas temperaturas, alta humedad y viento, que generará una sensación térmica fría.