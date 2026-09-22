Martes frío en Rosario, con mínima de 3° y máxima de 15°

Rosario tendrá este martes una jornada fría, con una temperatura mínima de 3° y una máxima prevista de 15°, de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. El descenso térmico se hará sentir especialmente durante las primeras horas de la mañana, por lo que se espera un comienzo de jornada con bajas temperaturas.

La humedad se ubicará en torno al 80%, un factor que contribuirá a una sensación térmica fría durante buena parte de la mañana. Con el correr de las horas, la temperatura irá en aumento hasta alcanzar los 15° previstos para la tarde.

El viento soplará desde el sector sur, acompañando las condiciones frías y manteniendo un ambiente fresco durante todo el día. La combinación de bajas temperaturas, humedad y viento hará que sea necesario salir abrigado, especialmente durante las primeras horas.

De esta manera, el martes se presentará en Rosario con características plenamente invernales: una mañana fría, humedad elevada y viento del sur, con una recuperación moderada de la temperatura durante la tarde. La máxima de 15° marcará un cierre de jornada fresco en la ciudad.