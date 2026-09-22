Alerta por El Niño: intiman a Damfield a devolver el terreno a sus condiciones originales

El Gobierno de Santa Fe intimó formalmente a los responsables de Damfield, el proyecto de urbanización paralizado en Funes, para que devuelvan el terreno intervenido a sus condiciones originales y remedien el daño ambiental. La medida cobra especial relevancia ante la previsión de lluvias intensas asociadas al fenómeno de El Niño.

La intimación fue enviada con la firma del fiscal de Estado, Domingo Rondina, y la fiscal de Estado adjunta, Natalia Capparelli, a Davik SA, fiduciaria del Fideicomiso Damfield Funes. El requerimiento es concreto: exige proceder a la "restitución de las condiciones originales y a la remediación del daño ambiental producido" en la fracción correspondiente al proyecto.

Uno de los argumentos centrales es el riesgo de inundaciones. La Provincia cita un informe del Instituto Nacional del Agua (INA) sobre la cuenca del arroyo Ludueña que advirtió que la expansión urbana, las modificaciones del suelo y distintas obras alteraron el escurrimiento natural del agua. Según el documento, esto viene "incrementando de manera sostenida el riesgo hídrico" para las localidades ubicadas aguas abajo, especialmente el oeste de Rosario, Funes y Pérez.

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La preocupación se concentra especialmente en el área de la represa "Ing. Gualberto Venesia". El informe citado por Fiscalía señala que la presa sigue siendo fundamental para contener inundaciones, pero advierte que su capacidad se reduce por la ocupación y modificación del área del embalse. Allí se detectaron movimientos de suelo y obras privadas que disminuyen la capacidad natural de almacenamiento de agua y "exponen a urbanizaciones y habitantes a riesgos directos de inundación".

A ese escenario se suma ahora la cuestión climática. La intimación advierte que "se esperan intensas lluvias para los próximos meses" como consecuencia del fenómeno El Niño. Frente a esa posibilidad, la Provincia informó que realizó trabajos de limpieza de canales y del arroyo Ludueña, además de intervenciones sobre drenajes urbanos en Funes, Roldán, Ricardone y Pujato.

Pero el párrafo más contundente de la intimación apunta directamente a la ubicación del emprendimiento: "En virtud de que el emprendimiento Damfield se encuentra dentro del vaso de la represa es que solicitamos el inmediato cumplimiento de la presente intimación", sostiene Fiscalía de Estado.

El requerimiento constituye un nuevo paso después del Decreto 902/2024, que ya había dispuesto medidas sobre el proyecto. Fiscalía sostiene ahora que actúa por instrucciones del Poder Ejecutivo para iniciar las acciones destinadas a la "recomposición del daño ambiental".

La Provincia, que ganó la cautelar y el juicio en primera instancia -Damfield apeló y está en la Cámara- dejó además abierta una nueva vía judicial si los responsables del emprendimiento no cumplen. El documento concluye con un apercibimiento de avanzar con "las acciones legales que resulten pertinentes" si no se concreta lo exigido.

Con información de Hernán Funes.