Tragedia en Misiones: un adolescente de 14 años manejaba una 4x4, chocó, murió y mató a otro joven
El menor perdió el control del vehículo en la Ruta 14 e impactó contra otro rodado. Hay cinco heridos, dos de ellos internados en terapia intensiva.
22/09/2026 | 10:40Redacción Cadena 3
FOTO: Tragedia en Misiones: dos muertos.
Un brutal siniestro vial registrado en la provincia de Misiones dejó como saldo dos jóvenes muertos —entre ellos un adolescente de 14 años que conducía uno de los vehículos— y cinco heridos de diversa consideración, dos de los cuales permanecen internados en estado grave en terapia intensiva.
El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 976 de la Ruta Nacional 14, en la localidad de San Vicente.
Según los primeros datos de la investigación, el menor identificado por las iniciales M.R. manejaba una camioneta Volkswagen Amarok gris, acompañado por una chica de 16 años, cuando perdió el control del rodado e impactó de lleno contra otra camioneta de similares características.
En el vehículo impactado viajaban José R., de 27 años, y Joaquín Joel Lange, de 18. Producto del fuerte impacto, Lange falleció en el acto, mientras que el adolescente de 14 años perdió la vida minutos más tarde tras ser trasladado a un centro de salud.
La colisión afectó además a tres transeúntes que circulaban por el lugar: Nahuel P. (23) y Nicolás G. (23), ambos integrantes de Gendarmería Nacional, y Kevin A. F. (22).
De los sobrevivientes, el conductor de la segunda camioneta sufrió traumatismo grave de cráneo y permanece en unidad de terapia intensiva (UTI), al igual que el joven de 22 años, asistido por un traumatismo abierto de tórax.
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En tanto, la acompañante del menor fallecido presentó traumatismo moderado de cráneo y fracturas costales, mientras que los dos gendarmes sufrieron fractura expuesta de tibia y peroné y traumatismos leves, respectivamente.
Efectivos de la Policía de Misiones llevan adelante las pericias mecánicas para determinar las causas exactas del despiste e impacto.
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Un adolescente de 14 años conducía una camioneta que protagonizó un choque con dos muertos y cinco heridos en San Vicente— Jorge Kurrle (@jorgekurrle) September 21, 2026
M. R. (14) manejaba una de las camionetas involucradas y falleció posteriormente en el hospital, mientras que Joaquín Joel Lange (18), ocupante del otro… pic.twitter.com/p5Z8pqOgzX
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Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Misiones? Un siniestro vial dejó dos jóvenes muertos y cinco heridos, dos de ellos en estado grave.
¿Quiénes fueron las víctimas? Las víctimas incluyen a un adolescente de 14 años y a Joaquín Joel Lange, de 18 años.
¿Cuándo y dónde sucedió el accidente? El accidente ocurrió en la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 976, en San Vicente.
¿Cómo se produjo el accidente? El menor al volante perdió el control de la camioneta y chocó contra otro vehículo.
¿Por qué se están realizando pericias? La Policía de Misiones investiga las causas del despiste e impacto a través de pericias mecánicas.