Tragedia en Misiones: un adolescente de 14 años manejaba una 4x4, chocó, murió y mató a otro joven

Un brutal siniestro vial registrado en la provincia de Misiones dejó como saldo dos jóvenes muertos —entre ellos un adolescente de 14 años que conducía uno de los vehículos— y cinco heridos de diversa consideración, dos de los cuales permanecen internados en estado grave en terapia intensiva.

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 976 de la Ruta Nacional 14, en la localidad de San Vicente.

Según los primeros datos de la investigación, el menor identificado por las iniciales M.R. manejaba una camioneta Volkswagen Amarok gris, acompañado por una chica de 16 años, cuando perdió el control del rodado e impactó de lleno contra otra camioneta de similares características.

En el vehículo impactado viajaban José R., de 27 años, y Joaquín Joel Lange, de 18. Producto del fuerte impacto, Lange falleció en el acto, mientras que el adolescente de 14 años perdió la vida minutos más tarde tras ser trasladado a un centro de salud.

La colisión afectó además a tres transeúntes que circulaban por el lugar: Nahuel P. (23) y Nicolás G. (23), ambos integrantes de Gendarmería Nacional, y Kevin A. F. (22).

De los sobrevivientes, el conductor de la segunda camioneta sufrió traumatismo grave de cráneo y permanece en unidad de terapia intensiva (UTI), al igual que el joven de 22 años, asistido por un traumatismo abierto de tórax.

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En tanto, la acompañante del menor fallecido presentó traumatismo moderado de cráneo y fracturas costales, mientras que los dos gendarmes sufrieron fractura expuesta de tibia y peroné y traumatismos leves, respectivamente.

Efectivos de la Policía de Misiones llevan adelante las pericias mecánicas para determinar las causas exactas del despiste e impacto.

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Un adolescente de 14 años conducía una camioneta que protagonizó un choque con dos muertos y cinco heridos en San Vicente



M. R. (14) manejaba una de las camionetas involucradas y falleció posteriormente en el hospital, mientras que Joaquín Joel Lange (18), ocupante del otro… pic.twitter.com/p5Z8pqOgzX — Jorge Kurrle (@jorgekurrle) September 21, 2026

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