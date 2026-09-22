Conmoción en San Juan: un adolescente es asesinado durante el Día del Estudiante
La víctima es Uriel Ríos, quien tenía 17 años y fue asesinado de una puñalada en el pecho. Su hermano mellizo está internado en grave estado.
FOTO: Conmoción en San Juan: un adolescente es asesinado durante el Día del Estudiante
Buenos Aires, 22 septiembre (NA) – Un adolescente fue asesinado por otro menor durante los festejos por el Día del Estudiante en la provincia de San Juan, generando gran conmoción en la comunidad, ya que el hermano mellizo de la víctima también sufrió heridas y se encuentra internado en grave estado.
El hecho ocurrió en la madrugada del lunes durante las celebraciones que se llevaron a cabo en la Quinta Don Pedro, ubicada en la ciudad de Pocito, donde la mayoría de los asistentes eran menores de edad.
Al finalizar el evento, organizado por diversas escuelas, se desató una pelea masiva en la que Uriel Ríos y su hermano mellizo fueron emboscados y atacados con armas blancas.
Según el informe publicado por el medio Tiempo San Juan y al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, la víctima recibió una puñalada en el pecho y, a pesar de ser trasladado al Hospital Rawson, falleció minutos después.
Respecto al estado de salud del hermano de Uriel, se ha informado que presenta heridas punzocortantes en el tórax y en el brazo izquierdo y continúa internado.
Horas después del ataque, la UFI Delitos Especiales logró identificar al presunto autor. Se trata de un adolescente de 16 años, oriundo de Chimbas, quien había asistido como invitado a la fiesta. Dado que ambos son menores, el caso ha sido derivado al fuero juvenil, bajo la responsabilidad de la jueza de Menores María Julia Camus.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en San Juan?
Un adolescente fue asesinado por otro menor durante las celebraciones del Día del Estudiante.
¿Quién es la víctima?
La víctima es Uriel Ríos, de 17 años, quien recibió una puñalada en el pecho.
¿Dónde sucedió el hecho?
El incidente tuvo lugar en la Quinta Don Pedro, en Pocito, durante una fiesta para menores.
¿Cuál es el estado del hermano de la víctima?
El hermano mellizo de Uriel se encuentra internado en grave estado por heridas punzocortantes.
¿Qué acciones legales se tomaron?
El presunto autor del crimen, un menor de 16 años, fue identificado y el caso está en manos de la jueza de Menores María Julia Camus.
[Fuente: Noticias Argentinas]