FOTO: Conmoción en San Juan: un adolescente es asesinado durante el Día del Estudiante

Buenos Aires, 22 septiembre (NA) – Un adolescente fue asesinado por otro menor durante los festejos por el Día del Estudiante en la provincia de San Juan, generando gran conmoción en la comunidad, ya que el hermano mellizo de la víctima también sufrió heridas y se encuentra internado en grave estado.

El hecho ocurrió en la madrugada del lunes durante las celebraciones que se llevaron a cabo en la Quinta Don Pedro, ubicada en la ciudad de Pocito, donde la mayoría de los asistentes eran menores de edad.

Al finalizar el evento, organizado por diversas escuelas, se desató una pelea masiva en la que Uriel Ríos y su hermano mellizo fueron emboscados y atacados con armas blancas.

Según el informe publicado por el medio Tiempo San Juan y al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, la víctima recibió una puñalada en el pecho y, a pesar de ser trasladado al Hospital Rawson, falleció minutos después.

Respecto al estado de salud del hermano de Uriel, se ha informado que presenta heridas punzocortantes en el tórax y en el brazo izquierdo y continúa internado.

Horas después del ataque, la UFI Delitos Especiales logró identificar al presunto autor. Se trata de un adolescente de 16 años, oriundo de Chimbas, quien había asistido como invitado a la fiesta. Dado que ambos son menores, el caso ha sido derivado al fuero juvenil, bajo la responsabilidad de la jueza de Menores María Julia Camus.