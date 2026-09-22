Trump, en la ONU, reafirma su postura sobre Irán y defiende su política exterior

Buenos Aires, 22 septiembre (NA) -- En su reciente intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente estadounidense Donald Trump defendió su enfoque en la gestión de conflictos globales y lanzó una advertencia sobre la posibilidad de aniquilar a Irán. A pesar de esto, también dejó entrever la posibilidad de alcanzar un acuerdo con los líderes iraníes después de las elecciones de medio término en EE.UU.

Durante los primeros dos años de su mandato, Trump ha presentado su política exterior como un despliegue del poder estadounidense para enfrentar décadas de problemas complejos que sus predecesores no lograron resolver.

"No creo en dejar que los problemas se agraven. Solo se vuelven más difíciles de resolver. Así que, mientras otros hablaban, yo actuaba", expresó el mandatario, según lo informado por la cadena CBS News y la Agencia Noticias Argentinas.

En un discurso de aproximadamente 35 minutos, Trump justificó su decisión de iniciar hostilidades con Irán, argumentando que su objetivo era evitar que Teherán obtuviera armas nucleares. Relató los acontecimientos que llevaron a la guerra y las negociaciones fallidas para poner fin a los combates en meses recientes, afirmando que se enfrenta a una decisión crucial.

El presidente planteó la pregunta: "¿Se llegará a un acuerdo con Irán que les permita reconstruir y crear un país mucho más grande de lo que jamás fue, tal vez uno de los más grandes de Oriente Medio o incluso del mundo?" Agregó: "¿O aniquilo a la República Islámica rápidamente, sin darles jamás la oportunidad de matar y destruir personas y países de nuevo?".

Trump también confió en la posibilidad de llegar a un acuerdo con Irán, asegurando que lo hará "de una forma u otra". En sus declaraciones, subrayó que Estados Unidos tiene más municiones de las que se pueden imaginar usar, a pesar de los informes del inspector general del Pentágono sobre una "escasez estratégica de municiones" relacionada con el conflicto en Irán.

El presidente realizó estas afirmaciones antes de reunirse con otros líderes mundiales, como el primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

Durante su discurso, Trump destacó que ha logrado avances en seguridad y paz donde otros líderes fracasaron, reafirmando: "Mientras otros hablaban, yo actuaba", defendiendo su gestión que ha llevado a EE.UU. a convertirse en "el país más poderoso del mundo".