AFA reprogramó la venta de entradas para los amistosos de Argentina contra Burkina Faso y Benín

FOTO: Cambio de fecha para la venta de entradas de la despedida de Messi.

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Buenos Aires, 22 septiembre (NA) -- La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció un cambio en la fecha de venta de entradas para los últimos amistosos internacionales de la Selección argentina contra Burkina Faso y Benín.

La nueva fecha para adquirir las entradas del estadio Monumental —sede de River Plate— será el jueves 24 de septiembre a partir de las 18:00 horas, manteniendo el horario previamente establecido.

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#SelecciónMayor La venta de entradas para los encuentros ante Burkina Faso y Benín comenzará el jueves 24 de septiembre ??



?? https://t.co/R1UyOpEdwa pic.twitter.com/oGLb8M76Gi — ???? Selección Argentina ??? (@Argentina) September 22, 2026

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Los precios y más información

ARGENTINA – BURKINA FASO Y BENÍN

ESTADIO: RIVER PLATE

POPULAR $ 90.000

MENOR A POPULAR ( 3 a 10 años) $ 29.000

Platea Alta Sívori y Centenario $ 180.000

Platea Media Sívori y Centenario $ 320.000

Platea ALTA San Martín y Belgrano $ 320.000

Platea BAJA San Martín y Belgrano $ 450.000

Platea MEDIA San Martín y Belgrano $ 480.000

Venta de Entradas:

Exclusivamente por www.deportick.com

A partir del jueves 24/09 desde 18 hs. Solo WEB.

MENORES: A partir de 3 años abonan PLATEA (Completa).

DISCAPACITADOS. Deben gestionar su ingreso en www.deportick.com durante la venta general. NO tendrán ingreso, el día del partido, quienes no hayan gestionado y retirado con anticipación su entrada.