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Passerini volvió a marcar en Alberdi después de dos años y medio

El delantero no anotaba un tanto en el Julio César Villagra desde marzo de 2024. El detalle.

22/09/2026 | 15:26Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Passerini lo dio vuelta y Belgrano le ganó a Estudiantes de Río Cuarto (Daniel Cáceres/Cadena 3).

FOTO: Passerini lo dio vuelta y Belgrano le ganó a Estudiantes de Río Cuarto (Daniel Cáceres/Cadena 3).

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Gabriel Rodríguez Por Gabriel Rodríguez

Lucas Passerini fue protagonista en los últimos tres partidos de Belgrano y en los minutos de descuento.

Frente a Huracán en el Gigante erró un penal y privó a su equipo de ganar; ante Sarmiento marcó por esa vía y le dio un punto al "Celeste" y contra Estudiantes de Río Cuarto su gol le hizo sumar las tres unidades al "Pirata".

Lleva 4 goles en el año, tres de ellos en el Clausura, lo que lo convierten en el artillero del primer equipo, pero ya suma 23 tantos en 85 partidos desde su primer juego en 2023.

Sus 23 tantos sirvieron para ganar 12 partidos y empatar seis, con apenas dos derrotas.

Además, volvió a anotar en el Gigante de Alberdi después de dos años y seis meses, ya que el último había sido el 7 de marzo de 2024, en el marco de la fecha 9 de la Copa de la Liga ante Defensa y Justicia.

A continuación, los goles de Passerini

2023: 2 vs Estudiantes (victoria)

1 vs San Lorenzo (empate)

1 vs Platense (victoria)

2 vs Boca (victoria)

1 vs Defensa (empate)

2 vs Unión (victoria)

1 vs River (derrota)

2024: 1 vs San Lorenzo (empate)

1 vs Platense (empate)

1 vs Boca (derrota)

1 vs Defensa (empate)

1 vs Central Córdoba (empate)

1 vs Tigre (victoria)

2025: 1 vs Huracán (victoria)

1 vs Boca (victoria)

1 vs Defensores de Belgrano (victoria)

2026: 1 vs Atl. de Rafaela (victoria)

1 vs Banfield (victoria)

1 vs Sarmiento (empate)

 1 vs Estudiantes RC (victoria)

Lectura rápida

¿Quién es el protagonista del artículo?
El protagonista es Lucas Passerini, jugador de Belgrano.

¿Cuántos goles ha anotado Passerini en el año?
Ha anotado 4 goles en el año.

¿Cuántos partidos ha jugado Passerini desde 2023?
Ha jugado 85 partidos desde su primer partido en 2023.

¿Cuándo fue su último gol en el Gigante de Alberdi?
Su último gol en el Gigante de Alberdi fue el 7 de marzo de 2024.

¿Cuántos goles ha marcado en total en su carrera?
Ha marcado un total de 23 tantos en su carrera.

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