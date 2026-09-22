Passerini volvió a marcar en Alberdi después de dos años y medio

FOTO: Passerini lo dio vuelta y Belgrano le ganó a Estudiantes de Río Cuarto (Daniel Cáceres/Cadena 3).

Por Gabriel Rodríguez

Lucas Passerini fue protagonista en los últimos tres partidos de Belgrano y en los minutos de descuento.

Frente a Huracán en el Gigante erró un penal y privó a su equipo de ganar; ante Sarmiento marcó por esa vía y le dio un punto al "Celeste" y contra Estudiantes de Río Cuarto su gol le hizo sumar las tres unidades al "Pirata".

Lleva 4 goles en el año, tres de ellos en el Clausura, lo que lo convierten en el artillero del primer equipo, pero ya suma 23 tantos en 85 partidos desde su primer juego en 2023.

Sus 23 tantos sirvieron para ganar 12 partidos y empatar seis, con apenas dos derrotas.

Además, volvió a anotar en el Gigante de Alberdi después de dos años y seis meses, ya que el último había sido el 7 de marzo de 2024, en el marco de la fecha 9 de la Copa de la Liga ante Defensa y Justicia.

A continuación, los goles de Passerini

2023: 2 vs Estudiantes (victoria)

1 vs San Lorenzo (empate)

1 vs Platense (victoria)

2 vs Boca (victoria)

1 vs Defensa (empate)

2 vs Unión (victoria)

1 vs River (derrota)

2024: 1 vs San Lorenzo (empate)

1 vs Platense (empate)

1 vs Boca (derrota)

1 vs Defensa (empate)

1 vs Central Córdoba (empate)

1 vs Tigre (victoria)

2025: 1 vs Huracán (victoria)

1 vs Boca (victoria)

1 vs Defensores de Belgrano (victoria)

2026: 1 vs Atl. de Rafaela (victoria)

1 vs Banfield (victoria)

1 vs Sarmiento (empate)

1 vs Estudiantes RC (victoria)