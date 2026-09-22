FOTO: Aníbal Lotocki testificará en el juicio por la muerte de Cristian Zárate

Buenos Aires, 22 de septiembre (NA) -- Aníbal Lotocki prestará declaración este miércoles en el juicio relacionado con el presunto homicidio simple con dolo eventual de Cristian Zárate, quien falleció a los 50 años el 15 de abril de 2021, durante una intervención estética en un sanatorio del barrio porteño de Caballito.

Fuentes del caso informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el imputado se presentará ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 17 de la Ciudad de Buenos Aires, donde responderá preguntas de todas las partes intervinientes.

Según informaron voceros de la investigación, Lotocki se limitará a declarar en relación a la causa de Zárate. Su testimonio se producirá después de que las cinco denunciantes expongan sobre las lesiones graves que también atribuyen al cirujano.

Además de Lotocki, están siendo juzgados el médico especialista en cirugía plástica Daniel Enrique Zambrano García, el médico anestesiólogo Santiago Luis Olguín y el cirujano plástico Polansky Peláez Hoyos. Estos profesionales, junto a la contadora y directora del Centro Médico Conde, Andrea Isabel Torelli, son considerados responsables del homicidio de Zárate.

Por otro lado, Florencia Krzeczek enfrenta acusaciones por presuntamente haber ocultado el teléfono del cirujano, dificultando así el trabajo de los investigadores.