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Aníbal Lotocki testificará en el juicio por la muerte de Cristian Zárate

Este miércoles, el cirujano estético Aníbal Lotocki brindará su declaración en el juicio por el fallecimiento de Cristian Zárate, ocurrido en abril de 2021, durante una cirugía en Buenos Aires.

22/09/2026 | 15:50Redacción Cadena 3

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Aníbal Lotocki testificará en el juicio por la muerte de Cristian Zárate

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Buenos Aires, 22 de septiembre (NA) -- Aníbal Lotocki prestará declaración este miércoles en el juicio relacionado con el presunto homicidio simple con dolo eventual de Cristian Zárate, quien falleció a los 50 años el 15 de abril de 2021, durante una intervención estética en un sanatorio del barrio porteño de Caballito.

Fuentes del caso informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el imputado se presentará ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 17 de la Ciudad de Buenos Aires, donde responderá preguntas de todas las partes intervinientes.

Según informaron voceros de la investigación, Lotocki se limitará a declarar en relación a la causa de Zárate. Su testimonio se producirá después de que las cinco denunciantes expongan sobre las lesiones graves que también atribuyen al cirujano.

Además de Lotocki, están siendo juzgados el médico especialista en cirugía plástica Daniel Enrique Zambrano García, el médico anestesiólogo Santiago Luis Olguín y el cirujano plástico Polansky Peláez Hoyos. Estos profesionales, junto a la contadora y directora del Centro Médico Conde, Andrea Isabel Torelli, son considerados responsables del homicidio de Zárate.

Por otro lado, Florencia Krzeczek enfrenta acusaciones por presuntamente haber ocultado el teléfono del cirujano, dificultando así el trabajo de los investigadores.

Lectura rápida

¿Quién es Aníbal Lotocki?
Es un cirujano estético acusado de homicidio por la muerte de Cristian Zárate.

¿Cuándo declarará?
Lotocki prestará declaración este miércoles en el juicio.

¿Qué ocurrió con Cristian Zárate?
Zárate falleció el 15 de abril de 2021 durante una cirugía estética en Buenos Aires.

¿Qué otros médicos están involucrados?
Además de Lotocki, están acusados otros tres médicos y una contadora.

¿Qué se le imputa a Florencia Krzeczek?
Se la acusa de ocultar el teléfono de Lotocki para obstruir la investigación.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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