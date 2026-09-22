Cómo sigue el tiempo en Córdoba: cuándo vuelve el calor y qué día habrá 33°C

El tiempo en Córdoba tendrá importantes cambios de temperatura durante esta semana. Después del calor y las tormentas del fin de semana, las marcas bajaron este lunes y volverán a subir durante los próximos días, antes de un nuevo descenso.

Según el pronóstico anticipado por el técnico en meteorología Rafael Di Marco, el martes será una de las jornadas más frescas, con una temperatura mínima de 7°C y una máxima de 21°C.

El miércoles llegará el repunte térmico: la mínima será de 10°C y la máxima alcanzará los 28°C.

Cuándo vuelve el calor a Córdoba

El calor volverá con mayor intensidad el jueves, que será el día más caluroso de la semana. La temperatura máxima llegará a 33°C, en una jornada que también estará marcada por el viento.

Para Córdoba capital se esperan ráfagas de entre 50 y 55 km/h durante el miércoles y el jueves.

Cómo estará el tiempo el fin de semana

Después del pico de temperatura del jueves, las marcas volverán a bajar desde el viernes.

El descenso térmico estará acompañado por un cambio en las condiciones meteorológicas y hay chances de precipitaciones durante el fin de semana.

De esta manera, los próximos días estarán marcados por una importante amplitud térmica: del descenso a 7°C de mínima del martes a los 33°C previstos para el jueves.