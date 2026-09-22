Chile y Perú exigen en la ONU medidas más severas contra el crimen organizado transfronterizo

Los presidentes de Perú, Keiko Fujimori, y de Chile, José Antonio Kast, hicieron un llamado este martes ante la ONU para que se implementen medidas más severas contra las organizaciones criminales y se unan esfuerzos en la lucha contra el terrorismo.

Fujimori, al dar su primer discurso como jefa de Estado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, afirmó: "Lo primero es determinar y definir al enemigo. Estas organizaciones son grupos terroristas y deben ser enfrentados como lo que son". La presidenta peruana resaltó que la lucha contra estas organizaciones delictivas será una de las prioridades de su gobierno, indicando que "en el Perú vamos a perseguir el crimen, desde el hombre que ejecuta hasta el entramado que lo sostiene". Además, enfatizó que "no vamos a retroceder ante quienes pretenden imponer el terror sobre la ley".

La mandataria mencionó que su país está participando activamente en acuerdos regionales, como el Compromiso de Santiago, firmado en mayo en Chile, y la reciente adhesión al Escudo de las Américas, una alianza de seguridad y cooperación militar regional impulsada por la administración del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. "El Perú se ha incorporado recientemente al Escudo de las Américas como muestra de su decidido compromiso de trabajar conjunta y coordinadamente con nuestros socios en este desafío de altísima prioridad", agregó.

Por su parte, el presidente chileno, José Antonio Kast, quien también se presentó por primera vez en este importante foro internacional, subrayó que "por primera vez en mucho tiempo, los gobiernos latinoamericanos están coordinándose de verdad" para generar acciones concretas contra el crimen organizado transnacional y el control migratorio, así como para crear oportunidades de desarrollo conjunto.

Kast, que asumió el poder en marzo, criticó las "malas decisiones" de gobiernos anteriores en materia de seguridad y migración, y reafirmó que "Chile está de vuelta". En su discurso, destacó que bajo su gobierno, las fronteras "están más controladas" y presentó un plan migratorio similar al de la administración de Trump. También participará en la cumbre del Escudo de las Américas, que se llevará a cabo de manera paralela a la Asamblea General de la ONU.

Además, el presidente chileno resaltó que tanto las iniciativas regionales como las medidas de endurecimiento penal contra delincuentes están dando resultados, con una reducción del 11,5% en la tasa de homicidios en los últimos seis meses. Sin embargo, advirtió que "la tarea no está terminada", sino que "recién comienza". "Un país más seguro es un país con más confianza. Donde hay confianza, hay más crecimiento, empleo e inversión", concluyó Kast.