La Justicia intimó al Gobierno a cumplir la Ley de Financiamiento Universitario: advirtió por multas

La Justicia intimó al Gobierno nacional a cumplir en un plazo de cinco días con una medida cautelar vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario y advirtió que podría aplicar multas por cada día de demora si persiste el incumplimiento.

La decisión fue tomada por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, quien consideró que el Poder Ejecutivo todavía no dio “cumplimiento total” a la medida cautelar, que se encuentra firme.

En su resolución, el magistrado ordenó al Estado nacional que dé “efectivo cumplimiento” a la cautelar dentro del plazo establecido, bajo apercibimiento de aplicar astreintes, es decir, multas económicas destinadas a forzar el cumplimiento de una orden judicial.

Qué debe cumplir el Gobierno

La medida alcanza a los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, que establecen mecanismos de actualización de los salarios del personal docente y no docente y la recomposición de los programas de becas estudiantiles. La norma tiene como objetivo garantizar el financiamiento de la educación universitaria pública.

La intimación había sido solicitada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que sostiene que el Gobierno no cumplió de manera integral con lo dispuesto por la Justicia.

El conflicto judicial comenzó a fines de 2025, cuando Cormick dictó la medida cautelar a partir de un amparo colectivo presentado por representantes del CIN y universidades nacionales. El planteo cuestionó el decreto 759/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo había condicionado la aplicación de la ley a la determinación de fuentes específicas de financiamiento.

La medida fue posteriormente confirmada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. En junio de este año, la Corte Suprema rechazó un recurso del Gobierno, por considerar que no estaba dirigido contra una sentencia definitiva, por lo que la cautelar quedó firme.

El acuerdo salarial que no alcanzó

En junio, la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el CIN y organizaciones gremiales docentes y no docentes habían firmado un acta que contemplaba un incremento del 24,33% de la masa salarial, un aumento del 20% en los gastos de funcionamiento y una ampliación de $50.000 millones para los hospitales universitarios.

El acuerdo también estableció una actualización del 50% de las Becas Manuel Belgrano desde junio y un cuarto intermedio hasta el 15 de septiembre para continuar las negociaciones paritarias.

Mientras el Gobierno consideró que esas medidas cumplían “en lo sustancial” con los artículos 5 y 6 de la ley, el CIN sostuvo que el convenio no cubría la totalidad de las obligaciones establecidas.

El Ejecutivo pidió entonces levantar la medida cautelar, pero el 1° de septiembre Cormick rechazó el planteo. El juez consideró que el Estado no había demostrado que los acuerdos alcanzados eliminaran los perjuicios que habían dado origen a la medida judicial.

El conflicto salarial universitario

La nueva intimación se conoció en medio de la continuidad del conflicto salarial en las universidades nacionales. El 17 de septiembre fracasó una nueva reunión paritaria, en la que la Secretaría de Educación ofreció un aumento del 3% para septiembre y otro 3% para octubre, propuesta rechazada por los sindicatos.

Según estimaciones de universidades y gremios, la recomposición salarial pendiente ronda el 31%, aunque existen diferencias entre las organizaciones respecto del cálculo de la pérdida acumulada.

En este contexto, distintos sindicatos profundizaron las medidas de fuerza. ADUBA y APUBA iniciaron un esquema escalonado de paros y actividades de visibilización que se extenderá hasta el 22 de octubre.

El conflicto tendrá además un nuevo capítulo el 15 de octubre, cuando se realizará una nueva Marcha Federal Universitaria frente al Palacio de Tribunales, en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y de una recomposición de los salarios docentes y no docentes.