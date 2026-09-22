Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cerró este martes 22 de septiembre

En la jornada de hoy, 22 de septiembre de 2026, las cotizaciones del dólar presentan variaciones significativas en el mercado argentino. El dólar oficial, que es el valor reconocido por el Banco Central, se encuentra en 1.485 pesos para la compra y 1.535 pesos para la venta. Este tipo de cambio es el que regula las transacciones bancarias y es fundamental para quienes importan bienes al país.

Por otro lado, el dólar blue, que se refiere al mercado informal, hoy se cotiza a 1.535 pesos en la compra y 1.555 pesos en la venta. Esta diferencia entre el dólar oficial y el blue implica que los argentinos que buscan adquirir dólares fuera de los canales formales tendrán que pagar un precio considerablemente más alto.

El tipo de cambio mayorista, que es el que utilizan los bancos y las grandes empresas, se sitúa en 1.506 pesos para la compra y 1.515 pesos para la venta. Este dato es relevante, dado que refleja la base sobre la cual se determinan otros precios de la moneda.

Además, los argentinos que utilizan la opción de Contado con Liquidación (CCL) están viendo un precio de 1.596,4 pesos para la compra y 1.596,9 pesos para la venta. Esta modalidad permite a los inversores comprar dólares a través de la compra de acciones en el extranjero.

El dólar cripto presenta un valor de 1.593,05 pesos en la compra y 1.595,52 pesos en la venta, lo que refleja la tendencia creciente del uso de criptomonedas en el país. Finalmente, el dólar tarjeta, que se utiliza para las compras en el exterior y está sujeto a recargos, se encuentra en 1.930,5 pesos para la compra y 1.995,5 pesos para la venta.

El impacto de estas variaciones en la vida cotidiana de los argentinos es considerable. En un contexto de alta inflación y restricciones cambiarias, muchos se ven obligados a recurrir al mercado informal para obtener divisas, lo que aumenta la demanda de dólares blue. Este fenómeno no solo afecta a los viajeros, sino también a quienes realizan compras en el exterior y, en general, a los consumidores que buscan resguardar su poder adquisitivo en un entorno económico cambiante.

Factores como las políticas monetarias del Banco Central, la inflación y las expectativas sobre la economía futura influyen directamente en estas cotizaciones. Por ejemplo, cualquier anuncio que realice el gobierno respecto a cambios en las regulaciones cambiarias o ajustes fiscales puede provocar una fluctuación inmediata en la cotización del dólar.