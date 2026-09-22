Pablo Di Liscia será el nuevo secretario nacional de Discapacidad tras la renuncia de Vilches
El funcionario reemplazará a Alejandro Vilches, quien dejó el cargo en medio de la discusión por el Presupuesto 2027 y los fondos destinados al área.
22/09/2026 | 16:41Redacción Cadena 3
FOTO: Pablo Di Liscia será el nuevo secretario nacional de Discapacidad.
El Gobierno confirmó este martes que Pablo Di Liscia será el nuevo secretario nacional de Discapacidad, en reemplazo de Alejandro Vilches, quien renunció al cargo en medio de la discusión por los recursos destinados al área en el Presupuesto 2027.
La designación fue comunicada por el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones. Según la cartera, Di Liscia cuenta con experiencia en gestión pública y privada, conducción de organismos, administración de presupuestos y liderazgo de equipos multidisciplinarios.
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Quién es Pablo Di Liscia
Di Liscia fue presidente del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) de la provincia de Buenos Aires entre 2017 y 2019. Su designación al frente del organismo bonaerense quedó formalizada en diciembre de 2017.
Anteriormente, se desempeñó como subsecretario de Higiene Urbana y director general de Control de Gestión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Además, según informó el Ministerio de Salud, cuenta con más de 20 años de experiencia ejecutiva en el sector privado.
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Cuáles serán sus principales tareas
De acuerdo con el Gobierno, una de las prioridades de Di Liscia será optimizar el acceso a las prestaciones para las personas con discapacidad, además de fortalecer los mecanismos de gestión y control y mejorar la administración de los recursos.
El nuevo secretario también continuará al frente del proceso de auditoría de las pensiones por invalidez laboral. El objetivo oficial es detectar irregularidades y posibles otorgamientos fraudulentos para dirigir los recursos estatales a los beneficiarios que correspondan.
La llegada de Di Liscia se produce después de la salida de Vilches, quien había asumido como secretario nacional de Discapacidad en febrero de 2026, cuando el área pasó a funcionar dentro de la estructura del Ministerio de Salud.
Lectura rápida
¿Quién es el nuevo secretario nacional de Discapacidad? Pablo Di Liscia es el nuevo secretario nacional de Discapacidad, designado por el Gobierno.
¿Quién reemplaza a Di Liscia? Alejandro Vilches renunció al cargo, lo que llevó a la designación de Di Liscia.
¿Qué experiencia tiene Di Liscia? Di Liscia fue presidente del IOMA y tiene más de 20 años de experiencia en gestión pública y privada.
¿Cuáles serán sus tareas principales? Optimizar el acceso a prestaciones para personas con discapacidad y mejorar la gestión de recursos.
¿Cuándo asumió Vilches el cargo anterior? Alejandro Vilches asumió como secretario nacional de Discapacidad en febrero de 2026.