Pablo Di Liscia será el nuevo secretario nacional de Discapacidad tras la renuncia de Vilches

El Gobierno confirmó este martes que Pablo Di Liscia será el nuevo secretario nacional de Discapacidad, en reemplazo de Alejandro Vilches, quien renunció al cargo en medio de la discusión por los recursos destinados al área en el Presupuesto 2027.

La designación fue comunicada por el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones. Según la cartera, Di Liscia cuenta con experiencia en gestión pública y privada, conducción de organismos, administración de presupuestos y liderazgo de equipos multidisciplinarios.

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Quién es Pablo Di Liscia

Di Liscia fue presidente del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) de la provincia de Buenos Aires entre 2017 y 2019. Su designación al frente del organismo bonaerense quedó formalizada en diciembre de 2017.

Anteriormente, se desempeñó como subsecretario de Higiene Urbana y director general de Control de Gestión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Además, según informó el Ministerio de Salud, cuenta con más de 20 años de experiencia ejecutiva en el sector privado.

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Cuáles serán sus principales tareas

De acuerdo con el Gobierno, una de las prioridades de Di Liscia será optimizar el acceso a las prestaciones para las personas con discapacidad, además de fortalecer los mecanismos de gestión y control y mejorar la administración de los recursos.

El nuevo secretario también continuará al frente del proceso de auditoría de las pensiones por invalidez laboral. El objetivo oficial es detectar irregularidades y posibles otorgamientos fraudulentos para dirigir los recursos estatales a los beneficiarios que correspondan.

La llegada de Di Liscia se produce después de la salida de Vilches, quien había asumido como secretario nacional de Discapacidad en febrero de 2026, cuando el área pasó a funcionar dentro de la estructura del Ministerio de Salud.