La Justicia confirmó el procesamiento de Spagnuolo y otros 18 acusados por la causa ANDIS
La Cámara Federal porteña ratificó la medida contra el extitular del organismo y otros imputados por presuntas irregularidades en la compra de medicamentos.
22/09/2026 | 15:57Redacción Cadena 3
FOTO: Diego Spagnuolo bajo la lupa judicial.
La Cámara Federal porteña confirmó este martes el procesamiento de Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y de otros 18 acusados en la causa que investiga presuntas maniobras de corrupción en las contrataciones y compras de medicamentos del organismo. La decisión fue adoptada por los jueces Eduardo Farah y Roberto Boico, de la Sala II.
Spagnuolo está procesado por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública y cohecho pasivo. Además, la investigación lo señala como presunto jefe de una asociación ilícita.
Entre los otros acusados se encuentran Daniel Garbellini, exfuncionario de la ANDIS, y el empresario Miguel Ángel Calvete. La Cámara consideró que existen elementos suficientes para sostener, en esta etapa de la investigación, la hipótesis de una organización integrada por funcionarios y particulares que habría intervenido en distintas contrataciones del organismo.
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Qué investiga la causa ANDIS
Según la investigación, el presunto esquema habría incluido el direccionamiento de compras hacia determinadas empresas, una competencia simulada entre proveedores, sobreprecios y pagos indebidos a funcionarios a cambio de facilitar contrataciones.
La Justicia calculó en más de $30.337 millones el monto de las órdenes de compra involucradas en una parte de las maniobras bajo investigación. El expediente sostiene que se habrían utilizado procedimientos especiales para favorecer a un grupo reducido de proveedores.
La causa comenzó a tomar relevancia pública a partir de la difusión de audios atribuidos a Spagnuolo, en los que se mencionan presuntos pagos y un circuito de retornos. Sin embargo, la fiscalía sostiene que cuenta también con elementos de prueba independientes de esas grabaciones, entre ellos documentación vinculada con las contrataciones, allanamientos y análisis de dispositivos secuestrados.
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El peritaje de los audios
Las defensas cuestionaron la investigación y plantearon objeciones vinculadas con el origen de los audios. La Cámara rechazó esos planteos y avaló el avance del expediente.
Las grabaciones son sometidas a un peritaje de Gendarmería Nacional para determinar su origen y autenticidad, además de establecer si presentan cortes, ediciones o manipulaciones. La defensa de Spagnuolo había pedido suspender el estudio en distintas oportunidades.
Un análisis preliminar difundido a comienzos de septiembre indicó que uno de los archivos examinados presentaba signos de cortes y ediciones, aunque en ese momento todavía no existía un informe pericial definitivo sobre el conjunto de las grabaciones.
Spagnuolo estuvo al frente de la ANDIS desde diciembre de 2023 hasta 2025, cuando dejó el organismo luego de la difusión de las grabaciones y el inicio de la investigación judicial.
Lectura rápida
¿Qué se confirmó este martes? La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de Diego Spagnuolo y otros 18 acusados en una causa de corrupción relacionada con la ANDIS.
¿Quiénes son algunos de los acusados? Entre los acusados se encuentran Daniel Garbellini y Miguel Ángel Calvete.
¿Cuánto se estima que involucra la causa? La Justicia calculó que las órdenes de compra involucradas ascienden a más de $30.337 millones.
¿Qué se investiga en la causa? Se investiga un esquema de direccionamiento de compras, sobreprecios y pagos indebidos a funcionarios.
¿Qué se está haciendo con los audios? Los audios atribuidos a Spagnuolo están siendo sometidos a un peritaje por parte de Gendarmería Nacional para verificar su autenticidad.