AFA aprueba modificaciones para los torneos Apertura y Clausura de 2027

Buenos Aires, 22 de septiembre (NA) -- La Comisión Directiva de la Liga Profesional de Fútbol ha dado su visto bueno a un cambio en varios aspectos del reglamento que regirá los torneos Apertura y Clausura de la temporada 2027.

La reunión, liderada por el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y con la presencia del vicepresidente segundo de River, Ignacio Villarroel, se llevó a cabo en el predio Lionel Andrés Messi. Este encuentro se realizó tras seis meses sin reuniones, y tuvo como objetivo discutir y modificar diversos puntos sobre la organización de las competiciones, incluyendo la decisión de que las semifinales de ambas competiciones se jueguen en terrenos neutrales.

De este modo, los cuatro equipos que alcancen esta etapa deberán disputar dos partidos en estadios que no pertenecen a ninguno de los clubes involucrados; esta medida reemplaza la regla vigente este año, que estipulaba que las semifinales se llevarían a cabo en el recinto del club mejor posicionado en la "Fase de Zonas".

Según el reglamento de la Primera División del fútbol argentino 2026, a partir de octavos de final, se realizarán los play-off con los equipos que hayan terminado en las primeras ocho posiciones de las zonas "A" y "B" del Torneo Apertura y Clausura.

En esta fase se disputarán los ocho partidos a partido único, en el estadio del equipo que mejor posicionado haya terminado en sus respectivos grupos (el partido entre el 1.º y el 8.º se jugará en el estadio del 1.º); este mismo formato se aplicará para las instancias de cuartos de final y semifinales.

En los torneos de 2027, este formato solo se aplicará en octavos y cuartos de final; mientras que en semifinales y finales, se jugará a partido único en un estadio de parcialidad neutral.