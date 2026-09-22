Las Leonas van por el oro en los Juegos Suramericanos

La ciudad de Santa Fe vive este martes una jornada de gran expectativa en el marco de los XIII Juegos Suramericanos: Las Leonas van por la medalla de oro ante Chile.

El seleccionado argentino disputará la final en el predio de las canchas de la Asociación Santafesina de Hockey, lindantes al CARD.

La jornada comenzó con Los Leones, que se coronaron campeones en la final masculina.

Las Leonas disputan el partido por el oro femenino a partir de las 15.45.

La final también puede seguirse a través de pantallas gigantes ubicadas en el Fan Fest del Parque del Sur.