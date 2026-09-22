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Las Leonas van por el oro en los Juegos Suramericanos
La selección argentina de hockey sobre césped enfrentará a Chile desde las 15.45. Los Leones ya se coronaron campeones. Cobertura de Cadena 3.
22/09/2026 | 16:05Redacción Cadena 3
FOTO: Las Leonas en los Juegos Suramericanos.
La ciudad de Santa Fe vive este martes una jornada de gran expectativa en el marco de los XIII Juegos Suramericanos: Las Leonas van por la medalla de oro ante Chile.
El seleccionado argentino disputará la final en el predio de las canchas de la Asociación Santafesina de Hockey, lindantes al CARD.
La jornada comenzó con Los Leones, que se coronaron campeones en la final masculina.
Las Leonas disputan el partido por el oro femenino a partir de las 15.45.
La final también puede seguirse a través de pantallas gigantes ubicadas en el Fan Fest del Parque del Sur.
Lectura rápida
¿Qué evento se está llevando a cabo en Santa Fe? Se están disputando los XIII Juegos Suramericanos.
¿Quiénes compiten por la medalla de oro? Las Leonas y Los Leones de Argentina contra Chile.
¿Cuándo se juegan las finales? La final masculina comienza a las 13.30 y la femenina a las 15.45.
¿Dónde se llevan a cabo las finales? En el predio de las canchas de la Asociación Santafesina de Hockey, cerca del CARD.
¿Cómo puede el público seguir los partidos? A través de pantallas gigantes en el Fan Fest del Parque del Sur.