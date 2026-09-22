Habló Cristian Ríos, el liberado por el crimen de Oncativo: "Estuve 18 meses secuestrado en Bouwer"

Cristian Ríos recuperó la libertad después de permanecer cerca de 18 meses en la cárcel de Bouwer, acusado junto con su esposa, Romina Paola Ledesma, por el crimen de Hilda Luisa Zoia, la jubilada de 79 años asesinada el 24 de agosto de 2024 en su casa de Oncativo.

Aunque salió del penal, continúa imputado y a disposición de la Justicia mientras la investigación vuelve a la etapa de instrucción.

"Fue una injusticia total. Estuve un año y seis meses detenido, prácticamente secuestrado en la cárcel de Bouwer”, expresó Ríos en diálogo con Cadena 3, en su primera entrevista después de ser liberado. Aseguró que durante ese período nunca fue trasladado ante la fiscalía para ofrecer personalmente su versión de los hechos.

La causa había sido elevada a juicio contra Ríos y Ledesma por homicidio calificado criminis causae y otros delitos. Sin embargo, el debate con jurados populares fue suspendido antes de comenzar y la Cámara 6ª del Crimen anuló posteriormente la notificación del sobreseimiento de Emilio Ezequiel Ybañez, otro hombre que había estado imputado. Esa irregularidad arrastró la elevación a juicio y la prisión preventiva de Ríos.

La investigación quedó en manos del fiscal Diego Fernández después del apartamiento de la fiscal de Río Segundo Patricia Baulies. Ríos fue liberado el 17 de septiembre, pero Ledesma continúa bajo prisión domiciliaria y con tobillera electrónica.

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• El crimen y las dos versiones de Ybañez

Zoia fue encontrada muerta dentro de su vivienda, con golpes y signos de abuso sexual. La pesquisa se concentró inicialmente en Ledesma, vecina de la víctima que realizaba tareas domésticas ocasionales en su casa y tenía una llave del inmueble.

La investigación incorporó luego a Ybañez, un trabajador temporario oriundo de Santiago del Estero que vivía en una propiedad lindante. Su material genético fue hallado en la escena: se detectaron semen y sangre y, mediante un estudio solicitado posteriormente por la defensa de Ríos y Ledesma, también ADN debajo de las uñas de Zoia.

Según la reconstrucción, Ybañez inicialmente había asegurado que se acostó cerca de las 23.30 y que desconocía lo ocurrido. Meses después, tras ser identificado en registros de cámaras y detenido en Santiago del Estero, confesó el crimen y describió cómo habría ingresado en la vivienda, mordido a Zoia y golpeado a la mujer con un jarrón.

Más tarde se retractó y ofreció otra versión. Sostuvo que Ríos lo había amenazado con un arma y obligado a entrar en la casa cuando Zoia ya estaba muerta, además de forzarlo a dejar rastros genéticos sobre el cuerpo para incriminarlo. La fiscal Baulies consideró verosímil ese relato, solicitó su sobreseimiento y dirigió la acusación contra el matrimonio.

Ríos rechazó completamente esa hipótesis. "Prefirieron usar su imaginación y creerle a una persona que había declarado tres o cuatro veces cosas diferentes", manifestó. También sugirió que la última declaración de Ybañez pudo haber sido inducida por terceros debido al vocabulario técnico que contenía, aunque no presentó durante la entrevista elementos que acreditaran esa sospecha.

El imputado afirmó, además, que Ybañez se había extraído piezas dentales delanteras antes de una pericia odontológica. También sostuvo que en la escena se encontraron huellas y material biológico del trabajador, incluidos rastros en la zona de una mordida. Estas afirmaciones forman parte de la versión de Ríos y deberán ser verificadas y valoradas dentro del expediente.

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• Las pruebas cuestionadas por la defensa

Uno de los elementos utilizados inicialmente contra Ledesma fue una marca de mordida en el cuerpo de Zoia. Ríos cuestionó el procedimiento odontológico practicado a su esposa y señaló que ella posee piezas dentales postizas debido a intervenciones previas.

Según relató en Cadena 3, un perito contratado por la defensa concluyó después que no existía ningún punto de coincidencia entre la dentadura de Ledesma y la lesión. "Le hicieron una pericia con un instrumento que no se usa desde hace 20 años. Nuestro perito demostró que no había un punto de coincidencia", afirmó.

Ríos aseguró que las pericias genéticas realizadas sobre él y Ledesma dieron resultado negativo. También mencionó registros de cámaras de seguridad, pasos por peajes y datos de geolocalización de teléfonos que, según su postura, contradicen los horarios y desplazamientos incluidos en las diferentes hipótesis de la acusación.

"No había nada nuestro. Yo peso alrededor de 130 kilos, mido casi dos metros y decían que había saltado una tapia. En algún lado tendría que haber dejado una huella", planteó.

El hombre también recordó que el crimen ocurrió el día de su cumpleaños y afirmó que aquella noche había varias personas en su vivienda. Dijo que familiares, amigos de sus hijos y adolescentes que se encontraban en la casa declararon como testigos. Acusó a la fiscalía de haber presionado a algunos de ellos para que involucraran al matrimonio, algo que tampoco fue acreditado judicialmente hasta el momento.

Ríos indicó que su hija con autismo dormía habitualmente con la pareja y requería acompañamiento permanente durante la noche. Para el imputado, esa circunstancia también vuelve inverosímil la teoría según la cual él y su esposa dejaron la casa durante la madrugada para cometer el crimen.

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• "Nunca me dieron la posibilidad de defenderme"

Ríos señaló que, en una primera etapa, se sometió a diferentes estudios y recibió una comunicación según la cual quedaba desvinculado. Sin embargo, pocos días después fue detenido y trasladado a Bouwer.

"Nunca me llevaron a Tribunales, nunca me tomaron declaración y nunca me dieron la cara. Me detuvieron, pero jamás me dijeron: 'Vení y contanos tu versión'", sostuvo.

También cuestionó la actuación de Baulies y afirmó que la fiscal hostigó a su familia. Según su relato, la funcionaria le habría expresado a Ledesma que le concedía la prisión domiciliaria por la situación de una hija, pero que la mantendría encerrada durante toda la causa. Se trata de una acusación formulada por Ríos que no cuenta, por el momento, con una resolución judicial que la corrobore.

El hombre aseguró que la imputación fue cambiando y que llegó a enfrentar un pedido de 35 años de cárcel por homicidio calificado criminis causae, violación de domicilio, coacción y abuso de arma de fuego. "Hubo alrededor de 15 hipótesis diferentes. A medida que mostrábamos cámaras, horarios, peajes y geolocalizaciones, se veía que lo que decían no coincidía", expresó.

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• El paso por Bouwer

Al describir su permanencia en prisión, Ríos denunció hacinamiento, falta de atención médica y malas condiciones sanitarias. Afirmó que debió dormir en el piso, que contrajo sarna y sufrió forúnculos, y que padeció frío, hambre y sed.

"La cárcel está mal manejada y no hay lugar. El servicio médico no te atiende y te tratan como si fueras lo peor del mundo. Detrás de cada causa hay seres humanos que no pueden vivir de esa forma", señaló.

Durante aproximadamente un año no pudo ver a sus hijos. Explicó que disponía de una comunicación telefónica diaria de unos diez minutos y que la fiscalía no autorizaba que Ledesma llevara a los niños a visitarlo porque consideraba que la pareja podía coordinar sus declaraciones.

Ríos es padre de siete hijos y remarcó especialmente el impacto que el proceso tuvo sobre su hija con autismo. La familia debió suspender terapias y el acompañamiento de una maestra integradora por falta de recursos. "Toda mi vida viví para mis hijos. No poder verlos fue horroroso", resumió.

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• El impacto económico y el cambio de defensa

Antes de ser detenido, Ríos se dedicaba a comprar y vender vehículos, tenía un taller en el que realizaba trabajos de pintura y mecánica, y participaba en un emprendimiento destinado a producir briquetas vinculadas con energías renovables. Aseguró que perdió esas actividades y debió vender el automóvil y otros bienes para afrontar los honorarios de abogados y peritos.

"Me dejaron en la lona. Hoy estoy en mi casa y a pie, porque tuve que vender todo para atravesar esta situación", afirmó.

Ríos cuestionó públicamente el trabajo de su anterior defensor, Carlos Nayi, y atribuyó el cambio en la causa a la intervención posterior de las abogadas Julieta García Gómez y Agustina Trento. Según dijo, ellas revisaron el expediente, localizaron pruebas que no habían sido profundizadas y solicitaron los estudios genéticos y técnicos necesarios para preparar el juicio.

"Son unas leonas. Nunca bajaron los brazos y desde el primer día creyeron que estaban trabajando con dos personas inocentes", manifestó.

Entre esas medidas estuvo el cotejo de los restos biológicos encontrados debajo de las uñas de Zoia, cuyo perfil genético coincidió con Ybañez. Para la defensa, el resultado es compatible con una reacción defensiva de la víctima y contradice el relato según el cual Zoia ya estaba muerta cuando el trabajador ingresó. El alcance definitivo de esa prueba deberá ser establecido por la nueva investigación.

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• El temor a una condena perpetua

Ríos reconoció que durante el proceso temió ser condenado a prisión perpetua. Explicó que él y su esposa llegaron a las semanas previas al juicio todavía detenidos, pese a que consideraban que las pruebas científicas demostraban su inocencia.

"Pensé que me iban a dar 35 años. Si habíamos llegado hasta ese punto, con una persona que había cambiado tantas veces su versión, podía pasar cualquier cosa", sostuvo.

Según relató, la defensa estaba preparada para confrontar durante el debate cada una de las hipótesis de la Fiscalía. Sin embargo, las primeras audiencias fueron suspendidas y finalmente la elevación a juicio quedó anulada.

Ríos cuestionó que la prisión domiciliaria de Ledesma fuera prorrogada por otros 50 días mientras se esperaba un juicio que luego no se realizó. También reclamó que se revise el sobreseimiento de Ybañez y que todas las pruebas sean analizadas nuevamente por el nuevo fiscal.

"Si apartaron a la fiscal porque hizo mal su trabajo con nosotros, también debe revisarse el sobreseimiento que se dictó dentro de esa misma investigación", planteó.

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• El reencuentro con sus hijos

El momento más emotivo de la entrevista llegó cuando Ríos recordó el abrazo con sus hijos después de salir de Bouwer. "No lo puedo contar. Tengo una emoción increíble. Estuve un año sin verlos y yo vivía para ellos", expresó.

Señaló que intenta concentrarse en reconstruir su vida y recuperar su trabajo. "Lo que pasó, pasó. Me dejaron en la lona, pero lo más valioso que tengo es mi vida. Tengo la fe intacta y recuperé la libertad. Ahora no tenemos dinero, pero nos tenemos a nosotros", afirmó.

Ríos remarcó que continuará a disposición de la Justicia y que buscará demostrar su inocencia y la de Ledesma. También sostuvo que su objetivo es que el homicidio de Zoia no quede impune.

"Quiero limpiar mi nombre, el de mi mujer y el de mi familia. Lo voy a hacer con pruebas. No nos escondemos ni nos fugamos: estamos acá para que se conozca la verdad y para que se haga justicia por Hilda", concluyó.

La liberación de Ríos no equivale a un sobreseimiento ni determina su inocencia, del mismo modo que las pruebas genéticas contra Ybañez todavía no constituyen una condena. La causa permanece abierta y el nuevo fiscal deberá revisar las evidencias, redefinir las situaciones procesales y establecer quién o quiénes fueron responsables del crimen.

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Entrevista de Rodolfo Barili y Juan Federico.