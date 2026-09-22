Quién es Laura De Marinis, la jueza que declaró inconstitucional la baja de imputabilidad

Buenos Aires, 22 de septiembre (NA) -- La jueza Laura De Marinis, quien sobreseyó a un menor de 14 años y declaró inconstitucional el nuevo Régimen Penal Juvenil, ejerce su función desde 2023 y ya ha tomado decisiones polémicas, como la que dejó sin efecto la prisión domiciliaria de un joven que agredió y dejó en coma a un playero en el barrio de Monserrat.

La magistrada, que será denunciada para un juicio político según anunció el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, entró en el centro de la controversia al declarar inconstitucional un artículo del nuevo Régimen Penal Juvenil que establece la punibilidad desde los 14 años y sobreseyó a un adolescente acusado de tentativa de robo.

De Marinis es la titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N°3 de la Ciudad y tiene una amplia trayectoria en temas relacionados con menores en conflicto con la ley. Ingresó a la Justicia en 2006, antes de graduarse como abogada, y ha ocupado distintos cargos en el Ministerio Público Fiscal y de la Defensa. Desde 2017, trabajó en la Secretaría Letrada de Intervención Penal Juvenil de la Defensoría General Adjunta porteña. Se convirtió en jueza tras superar un concurso del Consejo de la Magistratura, jurando el 19 de diciembre de 2023.

Pocos días después, De Marinis intervino en uno de los casos de violencia juvenil más notorios: el ataque a Arturo López, el playero de un garaje de Monserrat que en 2021 fue golpeado por un adolescente, resultando con graves secuelas. El agresor, condenado a cuatro años y seis meses de prisión, tuvo su prisión domiciliaria revocada por De Marinis, quien mantuvo un control a través de una tobillera electrónica y prohibición de salida del país, decisión que generó críticas de la familia de la víctima.

La jueza también ha expresado públicamente sus posturas sobre la Justicia juvenil. En una entrevista en streaming, mencionó su experiencia como voluntaria en el Hogar de Cristo del barrio 1-11-14 y afirmó que el proceso penal de un adolescente debe tener una finalidad socioeducativa. Además, mostró reservas ante la reforma del Régimen Penal Juvenil, advirtiendo que podría trasladar conflictos a tribunales que anteriormente se resolvían en otros ámbitos, incluyendo situaciones escolares.

Recientemente, De Marinis declaró inconstitucional el artículo 1 de la Ley 27.801 y sobreseyó a un adolescente investigado por un intento de robo, argumentando que la reducción de la edad de punibilidad es una medida regresiva en materia de derechos de niños y adolescentes. Este fallo, según aclaró la jueza, no suspende la vigencia general de la ley, aplicándose únicamente al caso del menor sobreseído.

La decisión provocó la reacción de Jorge Macri, quien anunció que promoverá un juicio político contra la magistrada y cuestionó públicamente su fallo. Este suceso se produce poco después de una medida similar adoptada en la provincia de Buenos Aires por la jueza Marta Elba Pascual, quien suspendió preventivamente la aplicación de la misma ley.

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora anuló la medida de Pascual, indicando que un juez de primera instancia no tiene la autoridad para invalidar colectivamente una norma nacional en todo el territorio provincial, ordenándole revisar su competencia con urgencia.