Argentina logra autosuficiencia en tipificación de donantes de médula ósea
El INCUCAI anunció que procesó todas las muestras de donantes de médula ósea en el país, alcanzando la autosuficiencia en este ámbito sin depender de laboratorios extranjeros.
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Buenos Aires, 22 de septiembre (NA) -- El Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) ha comunicado que, en lo que va del presente año, se han realizado 992 trasplantes de médula ósea, de los cuales 122 correspondieron a donantes no familiares, gracias a la labor del Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH).
Según el informe del Ministerio de Salud al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el año pasado, Argentina logró un récord con 1.510 trasplantes de CPH, de los cuales 144 se realizaron con donantes no relacionados.
Uno de los avances más significativos del sistema nacional de donación de CPH en 2025 fue la capacidad de procesar las muestras necesarias para la tipificación de donantes localmente, eliminando la dependencia de laboratorios en el extranjero.
Este procedimiento es crucial para evaluar la compatibilidad entre un donante potencial y un paciente que requiere un trasplante. La realización de este proceso en el país ha permitido acelerar la inclusión de donantes argentinos en la Red Mundial World Marrow Donor Association (WMDA) y aumentar la capacidad del Registro para identificar donantes compatibles.
En la actualidad, más del 90% de los donantes argentinos registrados en el Registro están tipificados utilizando tecnología de alta resolución. Desde 2024, el Laboratorio Nacional de Inmunogenética (LNI) del INCUCAI ha comenzado a llevar a cabo estos estudios en el país, procesando 20.884 muestras hasta la fecha.
Entre 2024 y 2025, la capacidad operativa del LNI aumentó considerablemente, triplicando el volumen de muestras procesadas de 3.456 a 9.085, y en lo que va de 2026, ya se han tipificado 8.151 donantes.
Otros datos del Registro Nacional de Donantes de CPH
El Registro, que depende del INCUCAI, tiene la responsabilidad de buscar donantes no relacionados para pacientes argentinos y gestionar la donación de ciudadanos para pacientes tanto nacionales como del extranjero, ampliando el acceso al trasplante de CPH. Actualmente, cuenta con 326 mil donantes registrados y forma parte de la WMDA, que incluye registros de 56 países y más de 44 millones de donantes a nivel mundial.
Desde su creación en 2003, el Registro ha garantizado que todos los argentinos con indicación de trasplante puedan ser tratados en el país, evitando la necesidad de viajar al exterior. Durante este tiempo, 2.100 argentinos que no contaban con un donante compatible en su familia han podido acceder a un trasplante de médula ósea con donantes provenientes de los registros, aportando 833 donantes de médula ósea, de los cuales 394 fueron para pacientes nacionales y 439 para extranjeros.
El año pasado, el INCUCAI implementó un nuevo método para la captación y tipificación mediante hisopados de mucosa yugal, buscando incrementar la lista de donantes argentinos y diversificar la genética del registro. Esta técnica consiste en tomar una muestra genética de la boca del donante, ofreciendo un procedimiento rápido, seguro y no invasivo, complementando el método tradicional de extracción de sangre.
El LNI también es responsable de realizar estudios de compatibilidad, comparando los genes del sistema de Antígenos Leucocitarios Humanos (HLA) entre pacientes, sus familiares y los donantes registrados. La extracción de células madre se lleva a cabo solo cuando se confirma la compatibilidad genética, lo que permite un uso más eficiente de los recursos y fortalece el sistema de donación de médula ósea en el país.
Anualmente, miles de personas son diagnosticadas con enfermedades hematológicas como leucemia, anemia aplásica, linfoma, mieloma, y otros trastornos que pueden ser tratados mediante un trasplante de CPH. Sin embargo, solo el 25% de estos pacientes logra encontrar un donante compatible dentro de su grupo familiar.
El resto debe recurrir a donantes no emparentados, a través de registros de donantes voluntarios que mantienen la información de personas dispuestas a donar en el futuro.
¿Cómo inscribirse en el Registro Nacional de Donantes de CPH?
Las personas que deseen inscribirse como donantes deben cumplir con los siguientes requisitos: tener entre 18 y 40 años, gozar de buena salud, no presentar antecedentes de enfermedades cardíacas, hepáticas o infectocontagiosas, y en caso de donar sangre, pesar más de 50 kilos.Agencia NA
[Fuente: Noticias Argentinas]