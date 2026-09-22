Argentina logra autosuficiencia en tipificación de donantes de médula ósea

Buenos Aires, 22 de septiembre (NA) -- El Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) ha comunicado que, en lo que va del presente año, se han realizado 992 trasplantes de médula ósea, de los cuales 122 correspondieron a donantes no familiares, gracias a la labor del Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH).

Según el informe del Ministerio de Salud al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el año pasado, Argentina logró un récord con 1.510 trasplantes de CPH, de los cuales 144 se realizaron con donantes no relacionados.

Uno de los avances más significativos del sistema nacional de donación de CPH en 2025 fue la capacidad de procesar las muestras necesarias para la tipificación de donantes localmente, eliminando la dependencia de laboratorios en el extranjero.

Este procedimiento es crucial para evaluar la compatibilidad entre un donante potencial y un paciente que requiere un trasplante. La realización de este proceso en el país ha permitido acelerar la inclusión de donantes argentinos en la Red Mundial World Marrow Donor Association (WMDA) y aumentar la capacidad del Registro para identificar donantes compatibles.

En la actualidad, más del 90% de los donantes argentinos registrados en el Registro están tipificados utilizando tecnología de alta resolución. Desde 2024, el Laboratorio Nacional de Inmunogenética (LNI) del INCUCAI ha comenzado a llevar a cabo estos estudios en el país, procesando 20.884 muestras hasta la fecha.

Entre 2024 y 2025, la capacidad operativa del LNI aumentó considerablemente, triplicando el volumen de muestras procesadas de 3.456 a 9.085, y en lo que va de 2026, ya se han tipificado 8.151 donantes.