Intensa actividad de Lula y Delcy Rodríguez en Nueva York antes de la ONU

FOTO: La sede de la Organización de las Naciones Unidas, en Nueva York.

Buenos Aires, 22 septiembre (NA) -- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y su par de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, llevaron a cabo una intensa agenda antes del inicio de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, en medio de la expectativa por la llegada de la delegación de Irán, según información de la Agencia Noticias Argentinas.

Delcy Rodríguez se reunió recientemente con el secretario general de la ONU, António Guterres, en la sede del organismo en Nueva York. Este encuentro se produjo horas antes del inicio del 81º período de sesiones de la Asamblea General, que reúne a jefes de Estado y de Gobierno de los 193 países miembros.

Según la prensa oficial venezolana, ambos líderes dialogaron sobre la evolución de la cooperación entre Venezuela y el sistema multilateral. Se abordaron temas como el desarrollo sostenible, la transferencia tecnológica y la protección social del país sudamericano.

Rodríguez llegó a Nueva York en la madrugada de este lunes y tiene previsto intervenir ante el pleno de la Asamblea.

Para este martes, la mandataria tiene agendada una reunión con el presidente estadounidense, Donald Trump, en el marco de la Semana de Alto Nivel, según informó la Casa Blanca. En cuanto a la agenda de Trump, se esperaba que también se encontrara con representantes de países de Medio Oriente para tratar las tensiones regionales, según anunció CNN.

La llegada de la delegación de Irán generó expectativas, y no se descartaba un contacto de alto nivel, como insinuó el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

La Asamblea comenzó con un llamado enfático a la paz por parte de António Guterres, quien recibió un cálido aplauso en su despedida del cargo, ya que su gestión está próxima a finalizar.

Además, Delcy Rodríguez mantuvo encuentros con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, y con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn. Durante estas reuniones, se evaluaron "mecanismos de cooperación estratégica" entre Venezuela y estas instituciones financieras.

La reunión con Georgieva continuó el acercamiento previo entre Caracas y el FMI, donde se sentaron las bases para un diálogo sobre la arquitectura financiera internacional. Ambas autoridades revisaron la dinámica económica venezolana y contrastaron los retos macroeconómicos con las recomendaciones discutidas durante una visita de alto nivel el pasado 29 de julio.

Venezuela recuperó en agosto 346 millones de dólares en el FMI para financiar la reconstrucción tras los sismos del 24 de junio.

Por su parte, Lula da Silva defendió el diálogo y el multilateralismo como pilares de las relaciones internacionales, destacando la soberanía nacional en una entrevista con la cadena CNN Internacional. El líder brasileño, que busca la reelección, cuestionó la forma en que Donald Trump ejerce su poder.

El mandatario brasileño afirmó que Brasil continuará apostando por la negociación para resolver las diferencias comerciales con Estados Unidos, aunque advirtió que su Gobierno podría aplicar la Ley de Reciprocidad si no se llega a un acuerdo sobre las tarifas estadounidenses. "Mientras estamos en la mesa de negociación, no tengo que aplicar la Ley de Reciprocidad, tengo que ser más paciente, pero es importante que se sepa que, si no hay un acuerdo, tendremos que aplicarla", explicó.

Lula da Silva criticó las medidas arancelarias adoptadas por Estados Unidos, que consideró basadas en argumentos incorrectos. Además, abogó por la diversificación de las relaciones comerciales de Brasil y la búsqueda de nuevos socios internacionales, enfatizando que el país debe aprovechar las circunstancias actuales para expandir sus mercados y fortalecer sus vínculos globales.

El mandatario también criticó las acciones de Estados Unidos en Venezuela, defendiendo el principio de soberanía de los países latinoamericanos. "Es grave lo que Estados Unidos hizo a Venezuela. La soberanía del país acabó. Eso no es bueno para los dos países ni para la democracia", sostuvo.