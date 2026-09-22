Vinos en Santiago del Estero: la "locura" familiar que impulsó el renacimiento vitivinícola regional

Aunque el imaginario vinícola argentino suele remitir de inmediato a Cuyo o a los valles calchaquíes, Santiago del Estero rescata su historia como pionera de la actividad vitivinícola en el Virreinato del Río de la Plata y vive hoy un resurgimiento productivo.

La chispa del proceso contemporáneo la encendió en 2011 la familia Luna con la creación de la Finca María del Pilar, el primer emprendimiento enológico moderno de la provincia.

Cristian Luna, representante de la bodega inaugurada formalmente en octubre de 2019, recordó los inicios del proyecto: "Esto empezó en 2011 por una idea loca de mi papá. Él decía que en Santiago sí se podía hacer vino porque veía climas similares en otras provincias. Arrancó como un hobby con mil plantas y cuatro varietales para ir probando, sin gente idónea del tema sino con lo que escuchábamos".

Aquella prueba piloto dio paso a una finca consolidada de seis hectáreas en producción y a la apertura de un camino que contagió a toda la región. "Nosotros fuimos los pioneros en esta actividad y hoy en la provincia ya hay 15 proyectos vitivinícolas, de los cuales nosotros elaboramos vinos para otras cuatro fincas. Empieza a resurgir la actividad aquí en la provincia, lo que nos enorgullece porque cobra sentido y fuerza el trabajo que empezó mi papá", destacó Luna.

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El desafío climático de las altas temperaturas y la falta de amplitud térmica obligó a adaptar las técnicas de cultivo. La cosecha se adelanta a fines de enero y la finca utiliza malla antigranizo para proteger la producción del ataque de los pájaros.

En cuanto a las cepas, la bodega apuesta fuertemente por variedades francesas adaptadas a climas rigurosos: "Estamos apostando muy fuerte por un varietal de origen francés que es el Marselan, que anda muy bien en la provincia. Hemos coincidido entre varios productores en darle fuerza a esta cepa para que sea la distintiva nuestra ante el resto de las provincias. Otro que anda muy bien es el Petit Verdot".

Ubicada a 30 kilómetros de la capital provincial, Finca María del Pilar comercializa siete etiquetas —línea joven, reserva y un Gran Reserva Petit Verdot de 36 meses— en mercados de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Tucumán.

Además, la propuesta se complementa con el enoturismo, ofreciendo visitas guiadas, eventos corporativos, gastronomía local y peñas folclóricas.

"El mundo del vino te abre puertas porque es social. Pasamos de bodega artesanal a industrial en crecimiento y seguimos apostando porque en Argentina hay riqueza y hay que saberla explotar", concluyó el productor.