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Así fue el choque de Pity Álvarez en La Paternal

El músico impactó contra otro auto en una estación de servicio de la avenida San Martín al 2400.

22/09/2026 | 12:38Redacción Cadena 3

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Impactante choque de Pity Álvarez en La Paternal: el momento registrado por cámaras

FOTO: Impactante choque de Pity Álvarez en La Paternal: el momento registrado por cámaras

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Buenos Aires, 22 de septiembre (NA) -- Una cámara de seguridad de la estación de servicio de La Paternal capturó el instante en que Cristian "Pity" Álvarez estuvo involucrado en un accidente automovilístico. El incidente ocurrió en la madrugada de este martes en la Avenida San Martín al 2400, cuando el cantante colisionó contra otro vehículo que estaba cargando combustible.

Las imágenes, a las que tuvo acceso la agencia Noticias Argentinas, muestran al auto VW Bora que conducía el artista retrocediendo y chocando contra un Peugeot 208 blanco que recién ingresaba a la estación de servicio.

Tras el accidente, se observa que el músico se da a la fuga, lo que ha generado revuelo en las redes sociales y entre los medios de comunicación. Este incidente ha puesto nuevamente a Pity Álvarez en el centro de la atención pública, dado su historial de problemas legales y su vida personal tumultuosa.

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Lectura rápida

¿Qué ocurrió?
El cantante Pity Álvarez protagonizó un choque en La Paternal.

¿Quién estuvo involucrado?
El artista Cristian "Pity" Álvarez fue el conductor del vehículo que chocó.

¿Cuándo sucedió?
El accidente ocurrió en la madrugada del martes 22 de septiembre.

¿Dónde tuvo lugar?
El choque se registró en una estación de servicio en la Avenida San Martín al 2400.

¿Cómo se produjo el accidente?
Álvarez dio marcha atrás y chocó contra otro auto que ingresaba a la estación.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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