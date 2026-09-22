Así fue el choque de Pity Álvarez en La Paternal

FOTO: Impactante choque de Pity Álvarez en La Paternal: el momento registrado por cámaras

Buenos Aires, 22 de septiembre (NA) -- Una cámara de seguridad de la estación de servicio de La Paternal capturó el instante en que Cristian "Pity" Álvarez estuvo involucrado en un accidente automovilístico. El incidente ocurrió en la madrugada de este martes en la Avenida San Martín al 2400, cuando el cantante colisionó contra otro vehículo que estaba cargando combustible.

Las imágenes, a las que tuvo acceso la agencia Noticias Argentinas, muestran al auto VW Bora que conducía el artista retrocediendo y chocando contra un Peugeot 208 blanco que recién ingresaba a la estación de servicio.

Tras el accidente, se observa que el músico se da a la fuga, lo que ha generado revuelo en las redes sociales y entre los medios de comunicación. Este incidente ha puesto nuevamente a Pity Álvarez en el centro de la atención pública, dado su historial de problemas legales y su vida personal tumultuosa.

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?? PITY ALVAREZ: CHOQUE Y FUGA

- El cantante chocó contra otro auto en una estación de servicio de Paternal.

- Pity le dijo al otro conductor: "tengo problemas legales, me tengo que ir".

- Mañana reanudan el juicio por homicidio. pic.twitter.com/lc0zsEBO2e — Vía Szeta (@mauroszeta) September 22, 2026

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