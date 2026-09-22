Espanto y milagro en la alcantarilla
En Relatos del Crimen, reconstruimos la historia de uno de los femicidios más atroces del país.
22/09/2026 | 10:12Redacción Cadena 3
FOTO: Gonzalo Lizarralde, condenado a prisión perpetua. (Archivo)
FOTO: Gonzalo Lizarralde, condenado a prisión perpetua. (Archivo)
FOTO: Gonzalo Lizarralde, condenado a prisión perpetua. (Archivo)
FOTO: Gonzalo Lizarralde, condenado a prisión perpetua. (Archivo)
FOTO: Gonzalo Lizarralde, condenado a prisión perpetua. (Archivo)
A sus 33 años, Gonzalo Lizarralde se convirtió en uno de los femicidas más atroces de la historia criminal de Córdoba y el país.
Aquel inicio de la Primavera de 2014 jamás podrá olvidarse por la impresionante historia de supervivencia de una niña de sólo un año y nueve meses, que durante 80 horas se aferró al cadáver de su madre en la oscuridad de una alcantarilla.
De Paola Acosta a Agostina Vega, en estos 12 años, el abismo de los femicidios se fue agigantando cada vez más. Crímenes que, por lo general, dejan al descubierto, junto a la violencia machista, las imperfecciones de un sistema que no llega a tiempo.
Un sistema cargado de estereotipos que suele demorar más de la cuenta para reaccionar cuando hace falta. Como Barrelier, el asesino de Agostina, Lizarralde también continúa generando historias falsas desde la celda que lo mantendrá encerrado, al menos, hasta 2049.
Esta nueva historia de Relatos del Crimen, contada por Juan Federico, ya está disponible, de manera completa, en nuestro canal de You Tube.
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